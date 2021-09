Besser leben auf dem Land

Berlin. Über 50 Prozent der Menschen in Deutschland leben in ländlichen Räumen. Insbesondere im Osten des Landes kämpfen die Regionen mit fehlenden Arbeitsplätzen, einem schlechten öffentlichen Nahverkehr oder einer mangelnden digitalen Infrastruktur. Das Thema spielt auch im Wahlkampf eine wichtige Rolle.

Auch die Digitalisierung soll den ländlichen Raum aufwerten. © dpa

Die CDU präsentierte am Montag ein 15-Punkte-Programm zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land sowie Ost und West. Die von Kanzlerkandidat Armin Laschet gemeinsam mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, der sächsischen Ministerin für Kultur und Tourismus, Barbara Klepsch, und Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff vorgestellte Agenda konkretisiert dabei vor allem Pläne, die bereits im gemeinsamen Wahlprogramm von CDU und CSU aufgeführt werden, unter anderem zu den Themen Wirtschaft, Tourismus, Digitalisierung und Mobilität.

So sollen ländliche Räume für junge Menschen attraktiver werden, unter anderem durch mehr Digitalisierung und die Einrichtung von Heimatagenturen, die bei der Vermittlung von Arbeitsplätzen und Fachkräften unterstützen sollen. Um dem Mangel an Ärztinnen und Ärzten in ländlichen Regionen entgegenzuwirken, will die CDU außerdem gemeinsam mit den Ländern 5000 zusätzliche Studienplätze für Medizin schaffen. Auch die Mobilität im ländlichen Raum soll weiter verbessert werden. Dafür soll unter anderem die Pendlerpauschale erhöht und in den Ausbau von Straßen- und Schienennetzen investiert werden. Gleichzeitig will die CDU im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs einen flächendeckenden Mindeststandard schaffen, „der allen Menschen einen gleichwertigen, barrierearmen und einfachen Zugang zum ÖPNV gewährt“.

Laschet kritisierte bei der Vorstellung des Programmes, sowohl die SPD als auch die Grünen würden sich nur auf städtische Regionen konzentrieren. Doch Pläne zur Förderung strukturschwacher Regionen finden sich auch bei den anderen Parteien. So fordern die Grünen die Verankerung der Gemeinschaftsaufgabe „Regionale Daseinsvorsorge“ im Grundgesetz. Regionen in Ostdeutschland sollen außerdem durch die Ansiedlung von Bundeseinrichtungen und Forschungsinstituten gestärkt werden. Notwendig sei auch ein schnelles und zuverlässiges Internet in ländlichen Regionen.

Die SPD widmet dem Thema zwar keinen eigenen Punkt im Wahlprogramm, spricht sich aber dennoch zum Beispiel für einen Ausbau der digitalen Infrastruktur sowie des öffentlichen Personennahverkehrs aus. Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land müsse jeder Bürger und jede Bürgerin „einen wohnortnahen Anschluss an den öffentlichen Verkehr haben“, schreibt die Partei in ihrem Programm.