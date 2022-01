Berlusconi zieht zurück

Rom. Nach einer skandalumtosten Karriere hat Silvio Berlusconi (Bild) den letzten und größten Politik-Coup verpasst. Der ehemalige Regierungschef musste seinen Lebenstraum aufgeben, italienischer Staatspräsident zu werden. Knapp zwei Tage vor Beginn der Wahl am Montag in Rom machte der 85-Jährige seinen Rückzug offiziell. Enttäuscht von dieser Niederlage schwänzte Berlusconi am Samstag ein Spitzentreffen der Mitte-Rechts-Parteien und ließ seine Entscheidung stattdessen von einer Parteifreundin der Forza Italia verlesen.

Berlusconi hatte sich als einziger Politiker offen um die Nachfolge von Sergio Mattarella an der Spitze des Staates bemüht – in Italien gibt es eigentlich keine offiziellen Bewerber. Nach dem Aus Berlusconis intensivierten sich die Verhandlungen zwischen den Parteien. Es war unwahrscheinlich, dass ein gemeinsamer und lagerübergreifender Kandidat gefunden wird.