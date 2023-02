Berlin: CDU und SPD wollen Sondierungsgespräch fortsetzen

Berlin. Nach der Abgeordnetenhaus-Wahl in Berlin wollen der Wahlsieger CDU und die SPD ihre Sondierungsgespräche für eine mögliche Regierungsbildung am Montag fortsetzen. Das kündigten CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner und die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach einer ersten Runde an.

«Es waren gute Gespräche, konstruktive Gespräche», sagte Wegner. Giffey sagte: «Wir hatten ein sehr intensives Gespräch, ein - glaube ich - auch sehr ehrliches und reflektierendes Gespräch.»

Für den Nachmittag hat Wegner die Grünen zu Sondierungen eingeladen. Er will versuchen, eine Zweierkoalition mit der SPD oder mit den Grünen zu schmieden. Ob das gelingt, ist offen, denn auch das bisherige Bündnis aus SPD, Grünen und Linken hätte eine Mehrheit im neuen Abgeordnetenhaus.