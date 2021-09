Berechtigte Sorgen

Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko lassen ihre militärischen Muskeln spielen. Rund 200 000 Soldaten bieten sie bei dem Großmanöver „Sapad“ (Westen) auf. Zum Vergleich: Die komplette Bundeswehr verfügt aktuell über eine Stärke von 184 500 Männern und Frauen. Man sollte das Sapad-Manöver dennoch nicht als unmittelbare Bedrohung des Westens werten. Schließlich gibt es die russisch-belarussischen Militärübungen schon seit 2009, und die Nato veranstaltet nicht weniger regelmäßig Großmanöver in Europa.

Zur europäischen Wirklichkeit gehört allerdings auch, dass der Kreml seit der Krim-Annexion 2014 in der Region zwischen Schwarzem Meer und Ostsee eine anhaltend offensive Geopolitik betreibt. Die Sorgen in den westlichen Nachbarstaaten sind deshalb mehr als verständlich: Sie sind berechtigt. In der Ukraine sowieso, aber kaum weniger im Baltikum und sogar in Polen.

Dabei ist der größte Unsicherheitsfaktor Lukaschenko. Seit den Massenprotesten gegen seine Alleinherrschaft im vergangenen Jahr schlägt er blind um sich. Einfach weil er das Schlagen für ein Zeichen der Stärke hält. Wohin das führt, zeigt sich aktuell in seinen Versuchen, Migranten als Waffen gegen den Westen zu missbrauchen. Oder man erinnere sich an die Entführung eines Ryanair-Fliegers durch Lukaschenkos Luftwaffe im Mai.

Anlass zu Pessimismus

In dieser Lage ist man fast schon geneigt, auf Putin als Lukaschenko-Bändiger zu setzen. Allerdings hat der Kremlchef im vergangenen Jahr diverse Gelegenheiten verstreichen lassen, sich für einen (russlandfreundlichen!) Wandel in Belarus stark zu machen. Mit dem Gazprom-Banker Viktor Babariko gab es sogar einen passenden Kandidaten. Unter dem Strich bleiben deshalb nur sorgenvolle, pessimistische Blicke nach Osten.

