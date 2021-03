Stuttgart. Die Maskenaffäre wird zur Belastung für die Südwest-CDU im Endspurt zur Landtagswahl am kommenden Sonntag. Die komplette Führungsmannschaft machte Druck, dass der Mannheimer Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel sofort sein Mandat abgibt. „Absolut daneben“ nannte CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann Löbels Ankündigung, bis Ende August als fraktionsloser Abgeordneter weitermachen zu wollen. Das Mandat sei „sofort zurückzugeben“. Es gehe nicht an, daran länger zu verdienen. Der 34-Jährige trat kurze Zeit später von allen politischen Ämtern zurück und sogar aus der CDU aus.

AdUnit urban-intext1

Den Ton in der verbalen Auseinandersetzung mit Löbel hatte Generalsekretär Manuel Hagel am Wochenende vorgegeben. „Ich bin fassungslos und stinksauer. Wer in solch einer Situation sich selbst die Taschen vollmacht, der vertritt nicht das Volk, sondern ganz niederste persönliche Interessen“, sagte er. 2016 hatte CDU-Landeschef Thomas Strobl bei der Suche nach einem Generalsekretär Hagel den Vorzug vor Löbel gegeben. Hagel war als frisch gewählter Abgeordneter ein unbeschriebenes Blatt in der Landespolitik, konnte aber als Brückenkopf in die Landtagsfraktion fungieren. Für Löbel, damals schon fünf Jahre Landeschef der Jungen Union, war das ein erster Knick in der Karriere.

Furcht vor den Folgen

Die Christdemokraten treibt die Furcht um, dass trotz der Niederlegung aller CDU-Ämter die Affäre am Sonntag weitere Stimmen kosten wird. Dabei sind die letzten Umfragen schon so verheerend ausgefallen: Ende vergangener Woche, also vor den Veröffentlichungen über Löbels 250 000-Euro-Deal, war die CDU auf 24 oder 25 Prozent zurückfallen. Dass ein Abstand zwischen 8 und 11 Prozent zu den Grünen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann uneinholbar ist, gilt als ausgemacht. Deshalb orientieren sich die CDU-Strategen schon neu. Die Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition gilt jetzt als Ausweg, weil der Gang in die Opposition auf jeden Fall vermieden werden soll.

Die Grünen sind aus heutiger Sicht in der komfortablen Lage, dass sie den künftigen Partner wählen können – entweder die CDU oder SPD und FDP in einer Dreierkonstellation. Am Montag hat der Landesvorstand schon einmal eine vierköpfige Sondierungskommission benannt. Derweil köchelt die Maskenaffäre weiter: Grünen-Umweltminister Franz Untersteller verlangt, dass Löbel die 250 000 Euro spendet.