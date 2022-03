Beistand soll dauerhaft sein

Berlin. Die Anerkennung für die aktuell so große Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen aus der Ukraine war dem Bundespräsidenten wichtig. Aber einen zweiten Aspekt betonte Frank-Walter Steinmeier bei einem Besuch am Berliner Hauptbahnhof am Donnerstag ebenso. Mehrmals fiel dabei ein entscheidendes Wort. Er sei zuletzt gefragt worden, ob die Hilfsbereitschaft diesmal „dauerhafter“ sein müsse als 2015 und 2016 bei den syrischen Flüchtlingen und „einigen, wenigen Wochen der Willkommenskultur“, sagte Steinmeier nach Gesprächen in einem großen Zelt am Bahnhof. „Mein Eindruck ist sehr (...), dass die Deutschen wissen, dass wir uns hier dauerhafter verantwortlich fühlen müssen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Etwa 45 Minuten sprach Steinmeier mit Flüchtlingen und Helfern in dem Zelt der Stadtmission. Eine ukrainische Familie schilderte ihm ihre Situation und musste anschließend zügig weiterreisen. Nebenan saßen die 13-jährige Darja und ihre ältere Schwester, die ohne Eltern geflohen waren. Mehrere Tage dauerte ihre Reise aus Odessa im Süden der Ukraine, wo am Mittwoch russische Kriegsschiffe das Ufer beschossen. Sie seien in Berlin sehr freundlich begrüßt worden, wollten aber nicht bleiben, sagte Darja.

Dank an die Helfer

Im Untergeschoss des Hauptbahnhofs standen Frauen, Kinder und einige Männer aus der Ukraine in langen Schlangen, um Fahrkarten für die Weiterreise zu bekommen. Wenige Meter weiter wurde eine Ecke für Kinder mit gespendeten Spielsachen, Malbüchern, Buntstiften, Puppen und Kuscheltieren eingerichtet. Dort suchte die 24-jährige Anastasia einen Kinderwagen für ihr fünf Monate altes Baby. Erst vor wenigen Stunden war sie über Prag in Berlin angekommen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Gut strukturiert wirkt der für Flüchtlinge vorgesehene Teil des Bahnhofs. Ein Bereich ist für kostenloses Essen und Trinken reserviert, an Tischen verteilen Helfer Hygieneartikel, Coronatests werden angeboten. Zahlreiche Freiwillige bieten in verschiedenen Sprachen Hilfe an. Steinmeier betonte: „Der Berliner Hauptbahnhof ist in den letzten Tagen auch so etwas wie ein Symbol der Hilfsbereitschaft geworden.“ Er wolle allen Helfern danke. dpa