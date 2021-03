Mannheim. Auch die Mannheimer SPD-Politiker Stefan Fulst-Blei (Mannheim Nord) und Boris Weirauch (Mannheim Süd) werden weiterhin ihrer Fraktion im baden-württembergischen Landtag angehören. Beide erhalten ein Zweitmandant.

Schon am frühen Abend waren sich die beiden Sozialdemokraten sicher gewesen. "Zu 99,9 Prozent" bezifferten sie ihre Chance, wieder in den Stuttgarter Landtag einzuziehen. Die Direktmandate in Mannheim erhielten Elke Zimmer und Susanne Aschhoff von den Grünen.