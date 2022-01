Behinderte werden oft ausgegrenzt

Berlin. Immobilien und vor allem bezahlbarer Wohnraum sind knapp und bundesweit heiß begehrt. Vor allem in den Großstädten kommen auf eine Wohnung oft Dutzende Bewerber. Doch Menschen mit Behinderungen haben es derzeit besonders schwer, eine Wohnung zu finden. Das ist ein Ergebnis einer aktuellen Studie des Hannoveraner Pestel-Instituts in Kooperation mit der Kieler Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen (Arge).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Potenzielle Problemmieter“

„Das in der UN-Behindertenrechtskonvention postulierte Ziel des inklusiven Wohnens auch für Menschen mit schweren Behinderungen ist in Zeiten der Wohnungsknappheit kaum erreichbar, da für viele Vermieter Menschen mit Behinderungen als potenzielle ‚Problemmieter‘ gelten“, heißt es in der Studie, die am Freitag in Berlin vorgestellt wurde.

Je knapper das Gut Wohnen sei, desto geringer sei die Chance, angemessen mit Wohnraum versorgt zu werden. Die Studie war im Auftrag eines Verbändebündnisses erstellt worden, zu dem der Deutsche Mieterbund, die Baugewerkschaft IG Bau und die Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie sowie Verbände aus der Baumaterialwirtschaft gehören.

„Auf dem Wohnungsmarkt spielt sich ein soziales Drama ab“, sagte die Geschäftsführerin der Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie, Janina Bessenich. Rund jeder zehnte Deutsche hat derzeit laut der Studie eine Schwerbehinderung. Meist trifft es dabei Seniorinnen und Senioren über 65 Jahre. Rund 805 000 Menschen, meist jüngere, hätten hingegen eine Behinderung, die eine Betreuung erforderlich mache. Rund 200 000 Menschen mit Schwerstbehinderungen leben in spezialisierten Einrichtungen, sagte Bessenich. Andere würden oft keine Wohnung finden.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Erhebliches Defizit

Das Verbändebündnis sprach sich vor diesem Hintergrund dafür aus, dass grundsätzlich jede zehnte neue Sozialwohnung für Menschen mit Behinderungen vorgehalten werden sollte. Zugleich sei der Anteil der behindertengerechten Mietwohnungen erheblich auszubauen. In den Gemeinde- und Stadträten sollten Härtefallkommissionen über die Vergabe der Sozialwohnungen an besonders Bedürftige entscheiden.

Insgesamt beziffert die Studie des Pestel-Instituts bundesweit den Mangel auf rund 450 000 Wohnungen. Erfülle die Bundesregierung ihr Ziel von 400 000 neuen Wohnungen pro Jahr, könne das Defizit bis zum Jahr 2025 behoben werden. Um das Wohnen bezahlbar zu machen, müsse die Förderung für Sozialwohnungen laut der Studie deutlich erhöht werden. Je nachdem, wie klimafreundlich die Gebäude sein sollen, müsse die Förderung durch den Bund zwischen sechs und 12,9 Milliarden Euro liegen, heißt es in der Studie. tki