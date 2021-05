Basis wählt Spitzenduo

Berlin. Die AfD hat die Wahl ihrer Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl gestartet. Wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte, begann am Montagmittag der E-Mail-Versand von Zugangslinks zur Online-Befragung an alle Mitglieder. Die Stimmabgabe erfolge anonymisiert, die geheime Wahl sei bei diesem Verfahren garantiert, betonte der Sprecher. Die Abstimmung läuft noch bis zum kommenden Montag. Am Dienstag nächster Woche soll das Ergebnis verkündet werden.

Zur Wahl stehen zwei Spitzenteams: Der Co-Vorsitzende der AfD, Tino Chrupalla, bildet ein Duo mit Alice Weidel, die derzeit mit Alexander Gauland die Bundestagsfraktion leitet. Herausforderer sind die digitalpolitische Sprecherin der AfD-Fraktion, Joana Cotar, und Joachim Wundrak, der die niedersächsische Landesliste anführt. dpa