Barnier will Präsident werden

Paris. Der frühere EU-Kommissar und Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier will 2022 bei der Präsidentenwahl in Frankreich Staatschef Emmanuel Macron herausfordern. Er wolle im April für die Mitte-Rechts-Partei Les Républicains antreten, kündigte der 70-Jährige am Donnerstagabend im französischen Fernsehen an. „Vor uns liegen herausfordernde und ernste Zeiten“, sagte Barnier dem Sender TF1. „Ich habe den Anspruch, der Präsident eines versöhnten Frankreichs zu sein.“ Barnier hatte bereits im Dezember offiziell angekündigt, dass es ihn zurück in die französische Politik zieht.

Als Hauptherausfordererin von Präsident Macron, der bei der Wahl in gut sieben Monaten erneut für die Mitte-Partei La République En Marche (LREM) antritt, gilt bislang die Rechtspopulistin Marine Le Pen von der Partei Rassemblement National (früher: Front National). Die unterschiedlichen politischen Blöcke befinden sich gerade in einer Phase der Kandidatenfindung, teils wird in Vorwahlen entschieden, wer am Ende ins Rennen geht.

Bei den Républicains gibt es aktuell zwei weitere Bewerber und eine Bewerberin für die Kandidatur. Noch dazu kommt der Ex-Minister Xavier Bertrand, der ebenfalls für die gemäßigte Rechte antreten will. Für das Linksaußenbündnis La France Insoumise (Das aufsässige Frankreich) will nach 2012 und 2017 erneut Jean-Luc Mélenchon ins Rennen um das Präsidentenamt gehen. Bei den Sozialisten steht eine Entscheidung noch aus. Erwartet wird in den kommenden Wochen eine Kandidatur der Pariser Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo. dpa