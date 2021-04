Quito. Im dritten Anlauf hat er es geschafft: Der konservative Banker Guillermo Lasso (Bild) ist als Sieger aus der Präsidentenwahl in Ecuador hervorgegangen. Der 65-Jährige kam nach der Auszählung von fast allen Stimmen auf rund 52 Prozent, wie das Wahlamt in der Nacht zum Montag mitteilte. Der Linkskandidat Andrés Arauz erhielt bei der Stichwahl rund 48 Prozent.

„Das ist ein historischer Tag, an dem alle Ecuadorianer die Zukunft und den Wunsch nach besseren Tagen gewählt haben“, sagte Lasso vor seinen Anhängern in der Wirtschaftsmetropole Guayaquil an der Pazifikküste. „Lasst uns ein gerechteres und wohlhabenderes Land für alle schaffen“ , appellierte er an seine Landsleute.

Konservative Staatschefs aus der Region wie Kolumbiens Präsident Iván Duque, Chiles Staatschef Sebastián Piñera und Uruguays Präsident Luis Lacalle Pou gratulierten Lasso zu seinem Wahlsieg. Auch der scheidende ecuadorianische Staatschef Lenín Moreno wünschte ihm Erfolg. „Die Demokratie hat triumphiert“, schrieb er auf Twitter. dpa