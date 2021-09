Bätzing mahnt konkrete Reformen an

Fulda. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat konkrete Reformen in der katholischen Kirche etwa beim Thema Sexualmoral angemahnt. Bei dem derzeit laufenden Reformprozess, dem Synodalen Weg, gehe es darum, „das Handeln der Kirche sehr konkret zu verändern“, betonte Bätzing am Montag zum Auftakt der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Fulda. Die Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche sollten spüren, „dass sich Wesentliches verändert“, sagte Bätzing. Die Textentwürfe, die dazu schon vorlägen, machten deutlich, dass es hier „nicht um einen kleineren Außenanstrich“ gehe, sondern um „wesentliche Veränderungen“.

Konkret heißt das für Bätzing: „Die Rolle der Frau ist nach meinem Begriff, das habe ich oft genug gesagt, die entscheidende Zukunftsfrage, und eine Öffnung in die Dienste und Ämter hinein muss diskutiert werden.“ Zur kirchlichen Sexualmoral sagte er: „Wir brauchen da Zeichen. Zeichen auch im Blick auf Partnerschaften, die nicht in einer sakramentalen Ehe beschlossen werden, ob sie gleichgeschlechtlich oder mehrgeschlechtlich sind. Wir brauchen konkrete Zeichen. (...) Wenn es keine Zeichen gibt, dann wäre der Synodale Weg umsonst gewesen. Und ich habe das feste Vertrauen, dass wir hier mit Entscheidungen nach vorne gehen und Veränderungen gestalten werden.“

Zu dem Vorstoß des konservativen Regensburger Bischofs Rudolf Voderholzer, der Alternativtexte zum Synodalen Weg auf einer eigenen Website veröffentlicht hatte, sagte Bätzing, dies sei ein „Überraschungsmoment“ gewesen. Voderholzers Initiative gefährde den Synodalen Weg jedoch in keiner Weise. Ob es klug von Voderholzer gewesen sei, so zu handeln, müsse sich zeigen.

Die Deutsche Bischofskonferenz will sich bei ihrer Herbstvollversammlung in Fulda auch mit der Ausgestaltung und Arbeit des Anerkennungssystems für die Missbrauchsopfer in der Kirche befassen. „Wir haben Rückmeldungen, dass hier Themen genau betrachtet und möglichst bald noch mal mit Stellschrauben berührt werden müssen“, sagte Bätzing. Dazu gehöre zum Beispiel auch die Bearbeitungsdauer, sagte Bätzing. „Das ist etwas schwer Auszuhaltendes, das ist mir bewusst.“

Auch die Frage nach der Transparenz werde immer wieder gestellt. Besonders schwierig sei, dass die Verfahren teils zu Retraumatisierungen führten. „Das ist etwas, das müssen wir genau anschauen, das kann nicht Sinn und Zweck dieses Programms sein, das wir aufgelegt haben.“ Mit Blick auf die Bundestagswahl rief Bätzing dazu auf, sich für solche Parteien zu entscheiden, „die dem Wertekanon des christlichen Wertesystems dienen“. dpa