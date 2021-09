Bätzing fordert Mut zur Umkehr

Fulda. In seiner Predigt im Eröffnungsgottesdienst der Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hat deren Vorsitzender Georg Bätzing in der Debatte um den Synodalen Weg zu Mut und neuem Denken aufgerufen. „Wenn wir über Macht und Gewaltenkontrolle in der Kirche, über eine neue Kultur von Leitung und Priestersein, über Frauen in Diensten und Ämtern strittig diskutieren und über den Wert einer orientierenden Morallehre, dann braucht es den Geist und den Mut zur Umkehr“, sagte Bätzing am Dienstag laut Mitteilung in der Predigt.

„Das ist in der Tat mehr und anders als bloß etwas Anpassung und Fortschreibung. Aber alles darunter wird der Wucht des auslösenden Skandals und der Dramatik der Entkirchlichung nicht gerecht“, so Bätzing auch mit Blick auf den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und die Welle von Kirchenaustritten.

„Drohbotschaft“ aus Rom

Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. © dpa

Die katholische Reformbewegung „Wir sind Kirche“ hat unterdessen den päpstlichen Nuntius in Deutschland, Nikola Eterovic, kritisiert. Seine Grußbotschaft zur Deutschen Bischofskonferenz sei eine „eindeutige Drohbotschaft“, sagte „Wir sind Kirche“-Sprecher Christian Weisner am Dienstag in Fulda. In dem mehrseitigen Text betont Eterovic die überragende Bedeutung der Einheit der katholischen Weltkirche. Kritiker des derzeitigen Reformprozesses der deutschen Katholiken tun dies auch immer wieder. So hat der konservative Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki mehrfach gewarnt, der Synodale Weg berge die Gefahr eines deutschen Sonderweges und im schlimmsten Fall sogar einer Spaltung.

Weisner kritisierte dies mit Blick auf den Missbrauchsskandal als „fadenscheinig“. „Unter dem Scheinargument der Einheit mit der Weltkirche trägt diese Grußbotschaft dazu bei, die schon jetzt nicht bestehende Einheit in der Deutschen Bischofskonferenz weiter zu verunmöglichen“, sagte Weisner. dpa

