Baerbock und die Pannen

Mit der Abschlusskundgebung am Freitag in Düsseldorf geht für Annalena Baerbock und die Grünen ein harter Wahlkampf zu Ende. Baerbock ist dem Kanzleramt zwei Tage vor der Wahl nicht annähernd so nah, wie sie und ihre Partei es noch im Frühjahr gehofft hatten.

Als Annalena Baerbock 2018 mit Robert Habeck zur Parteichefin der Grünen gewählt wird, ist die damals 37-Jährige für viele eine Unbekannte. Als Fachpolitikerin im Bundestag hat sie sich einen Namen gemacht, die größere Strahlkraft hat aber Habeck. Baerbock wächst schnell in ihre neue Rolle hinein. Ein Jahr später, als beide im Amt bestätigt werden, überflügelt sie ihren Co-Parteichef, bekommt 97 Prozent der Delegiertenstimmen.

Sehnsucht nach Habeck

Als Team bringen beide Harmonie in die Partei. Sie schwören die Grünen auch darauf ein, breitere Bündnisse zu schmieden und neue Schichten der Bevölkerung anzusprechen. Die Strategie geht auf: Jahrelang liegt die Partei in Umfragen über 20 Prozent. Als zweitstärkste Kraft müssen die Grünen erstmals jemanden für das Kanzleramt nominieren. Habeck und Baerbock machen das unter sich aus.

Rückblickend gibt es einige, die denken, Habeck wäre der bessere Kandidat gewesen. Doch im Frühjahr 2021 ist das nicht klar. Während Habeck auch durch wackeliges Faktenwissen in Interviews und andere Schnitzer auffällt, gilt Baerbock als hartnäckig und sattelfest. Und: Sie ist eine Frau, hat damit bei den Grünen das erste Zugriffsrecht.

Dass die Konkurrenz versuchen würde, sie ins Straucheln zu bringen, damit wurde gerechnet. Doch dass Partei und Kandidatin selbst einiges dafür tun würden, den Wahlkampf zu verstolpern, das haben die Grünen nicht erwartet. Mit einem geschönten Lebenslauf und ihrem zusammenkopierten Buch verstolperte Baerbock die gute Ausgangsposition bei der Bundestagswahl.