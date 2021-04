Baerbock sorgt für Eintrittswelle bei den Grünen

Berlin. Die Grünen im Höhenflug, die Union hat Mühe, die Nase vorne zu behalten. Das ist der Trend, der sich nach dem Machtkampf zwischen Armin Laschet und Markus Söder und der reibungslosen Nominierung von Annalena Baerbock zu festigen scheint. In der Sonntagsumfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag der „Bild am Sonntag“ liegt die Umweltpartei mit 28 Prozent vor CSU/CSU mit 27 Prozent.

AdUnit urban-intext1

Union büßt Punkte ein

Fünf Monate vor der Bundestagswahl deutet sich damit ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der jungen Kanzlerkandidatin und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an. In der vergangenen Woche hatten die Grünen die Union sogar noch deutlicher hinter sich gelassen. Zwar überrundeten die Grünen im Jahr 2019 schon einmal CDU/CSU in Umfragen, doch auf 28 Prozent kamen sie auf bundesweiter Ebene bisher nicht. Die Union büßte in der jüngsten Umfrage im Gegenzug zwei Punkte ein. Die SPD mit dem Spitzenkandidaten Olaf Scholz landete mit 13 Prozent auf dem historisch niedrigen Niveau vom August 2019. Würden die Befragten die Kandidaten direkt wählen, kämen derzeit auf Baerbock 30 Prozent, auf Scholz 20 Prozent und auf Laschet 18 Prozent, so eine aktuelle Insa-Befragung.

Der Baerbock-Effekt spiegelt sich nicht nur in Umfragen. In der vergangenen Woche ist es zu einem regelrechten Eintrittsboom für die Partei gekommen. 2159 Aufnahme-Anträge seien in der Zentrale eingegangen, sagte Bundesgeschäftsführer Michael Kellner der Deutschen Presse-Agentur. Normalerweise kommen nur 150 bis 300 Anträge pro Woche an. Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Mitglieder um mehr als 10 000 auf 107 300 zum Jahreswechsel. In der CDU macht man sich Sorgen um einen gegenteiligen Effekt. Entsprechende Hinweise kommen etwa aus dem Berliner Landesverband, der sich für Söder als Kanzlerkandidat ausgesprochen hatte. Auch die Junge Union berichtet über Austritte. Die CSU dagegen zählt mehrere Hundert Eintrittsanträge.

Söder gibt keine Ruhe

Die Erwartungen, die auf Baerbock ruhen, sind groß. Inzwischen wird öfter die Frage gestellt, wie sie sich den Aufbruch in Deutschland – das Motto ihrer Kampagne – eigentlich vorstellt. Erste außenpolitische Akzente seit ihrer Nominierung setzte sie in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. So forderte sie mehr Druck auf Russland, das sei jetzt „das Wichtigste“. Der geplanten deutsch-russischen Ostseepipeline Nord Stream 2 müsste „die politische Unterstützung entzogen“ werden. Innerhalb der Union geht es dagegen immer noch vor allem um Personalfragen. Söder, der im Machtkampf um die Kanzlerkandidatur Laschet unterlag, erklärte in Interviews, die Union befinde sich in einer „sehr schweren Notsituation“. Der bayerische Landeschef begründete dies nicht nur mit den schlechten Umfragewerten und den vielen Schwierigkeiten in der Corona-Krise. Nach 16 Jahren Merkel-Regierung sehe man „Ermüdungserscheinungen der ganzen Union“.

AdUnit urban-intext2

Es sei nicht geklärt, wie viel Modernität und wie viel Tradition die Union zeigen solle. „Wir brauchen einen Aufbruch“, betonte Söder in der „Süddeutschen Zeitung“. Deutlich wird sein Respekt vor dem Umfrageerfolg von Baerbock und seine Präferenz für einen Personenwahlkampf, den er offenbar bei Laschet vermisst: „Heute ziehen die Kandidaten die Parteien und nicht umgekehrt“. Klar wurde an diesem Wochenende: Söder wird keine Ruhe geben und sich nicht einfach nach Bayern zurückziehen. „Mit mir muss man auch in Zukunft rechen“, legte er in den „Nürnberger Nachrichten“ nach. (mit dpa)