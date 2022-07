Baerbock sieht China als globale Gefahr

Tokio. Außenministerin Annalena Baerbock sieht in China wegen seines Auftretens gegenüber Taiwan sowie im ost- und südchinesischen Raum eine Herausforderung für die weltweite Friedensordnung. Das selbstbewusste und robuste Auftreten Chinas „ist eine globale Herausforderung“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag nach einem Treffen mit ihrem japanischen Amtskollegen Yoshimasa Hayashi in Tokio. Mit Blick auf Chinas Territorialansprüche im Südchinesischen Meer ergänzte sie: „Immer wieder wird demonstriert, dass, wenn es um eigene Interessen geht, Regeln nicht unbedingt zu gelten haben.“ Dies gefährde „die Grundlage für unser gemeinsames, friedliches Leben“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Besondere Herausforderung im 21. Jahrhundert sei, „dass Angriffe der Zukunft nicht nur mit Panzern und Bomben geführt werden können, sondern gerade auch mit wirtschaftlichen Mitteln“. Deswegen sei die Frage wirtschaftlicher Sicherheit eine zentrale Zukunftsfrage. Mit Blick auf Peking sagte Baerbock, dem chinesischen Außenminister Wang Yi habe sie am Rande des G20-Außenministertreffens auf Bali deutlich gemacht, dass China als UN-Sicherheitsratsmitglied eine besondere Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens habe.

Gefährliche Abhängigkeiten

Baerbock traf in Tokio auch den japanischen Minister für Wirtschaftssicherheit, Takayuki Kobayashi. Dabei spielten Themen wie die Frage kritischer Infrastruktur, Lieferketten sowie Abhängigkeiten, etwa bei der Halbleiter-Produktion eine Rolle.

Mehr zum Thema Diplomatie Baerbock: Robustes Auftreten Chinas globale Herausforderung Mehr erfahren Gasknappheit Baerbock: Lassen Spaltung der Gesellschaft nicht zu Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Japan-Besuch Baerbock wirbt für Abrüstung Mehr erfahren

Hayashi sagte in Bezug auf Chinas wachsendes Machtstreben in der indopazifischen Region: „Wir werden eine gewaltsam forcierte Änderung der regionalen Lage nicht zulassen.“ Mit Deutschland werde man weiter über dieses Thema sprechen, „um einen freien und offenen Indopazifik anzustreben“. dpa