Baerbock in der Kritik

Wien. Der österreichische Medienwissenschaftler Stefan Weber wirft der Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock (Bild) vor, in ihrem Buch abgeschrieben zu haben – was die Grünen entschieden zurückweisen. In einem Blogbeitrag legt Weber Baerbock Urheberrechtsverletzungen zur Last. Er zählt mehrere Textpassagen mit Parallelen zu anderen Veröffentlichungen auf, unter anderem von der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“.

Ein Grünen-Sprecher sagte dazu am Dienstag: „Das ist der Versuch von Rufmord.“ Auch der Ullstein-Verlag, bei dem das Buch erschienen war, verwahrte sich gegen die Vorwürfe. „Das Manuskript von Annalena Baerbocks Buch ist im Verlag sorgfältig lektoriert worden“, so der Verlag. „Wir können keine Urheberrechtsverletzung erkennen.“ Baerbocks Buch „Jetzt. Wie wir unser Land erneuern“ war am 21. Juni erschienen. Baerbock verbindet grüne politische Konzepte mit persönlichen Erlebnissen. Fußnoten, mit denen sie auf Quellen verweisen könnte, nutzt sie nicht. dpa