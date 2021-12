Außen Annalena Baerbock

Sie träumte zwar vom Kanzleramt, ist aber im Außenministerium sehr weich gelandet. Jetzt kommt die Bewährungsprobe für die Parteivorsitzende: Das Auswärtige Amt ist berüchtigt für das elitäre Standesdünkel der beamteten Topdiplomaten. Hier braucht die Doktorandin des Völkerrechts und zweifache Mutter das große Selbstbewusstsein, mit dem sie an die Grünen-Spitze kam. Die 40-Jährige will die „Friedensrolle“ Europas in der Welt stärken, ist für einen Abzug der US-Atomwaffen von deutschem Boden und spricht sich für mehr Härte gegen China aus.

