Kassel. Nach dem Protest gegen Corona-Beschränkungen in Kassel mit insgesamt mehr als 20 000 Teilnehmern ist die Debatte um den Einsatz der Polizei in vollem Gang. Der Ablauf der Demonstration werfe viele Fragen auf, „die selbstverständlich beantwortet werden müssen“, sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion im hessischen Landtag, Eva Goldbach, am Montag laut einer Mitteilung. Der Innenausschuss im Landtag wird sich demnach in seiner kommenden Sitzung mit diesen Fragen befassen. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser erwartet am Donnerstag „eine schonungslose Nachbereitung“ des Polizeieinsatzes.

Gewalttätige Zusammenstöße

In Kassel hatten am Samstag mehr als 20 000 Menschen demonstriert – erlaubt waren nur 6000. Viele Teilnehmer hielten sich nicht an Auflagen wie das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Insgesamt gab es in der Stadt mehrere Kundgebungen, auch von Gegendemonstranten. Es war an dem Tag teils zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte am Vortag eine gründliche Nachbereitung des Polizeieinsatzes angekündigt.

Beim Querdenker-Protest in Kassel kam es zu Ausschreitungen. © dpa

Kritiker werfen den Beamten ein zu zurückhaltendes Auftreten bei der Demo der Corona-Maßnahmen-Gegner vor. Auch Kritik am Umgang der Polizei mit Gegendemonstranten gab es. Die Polizeiführung hatte ihr Vorgehen verteidigt. „Dass die radikalisierten Corona-Leugner, Staatsverächter und Realitätsverweigerer nicht willens sind, sich an Auflagen von Ordnungsbehörden und Gerichten zu halten, ist inzwischen allgemein bekannt“, teilte Faeser weiter mit. Angesichts der bundesweiten Werbung in den sozialen Medien hätte niemand von der großen Teilnehmerzahl überrascht sein dürfen.

Aus Sicht des hessischen Verwaltungsgerichtshofs dagegen war der große Zustrom zu dem Protest so nicht vorhersehbar. dpa