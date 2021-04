Aus für den Mietendeckel – jetzt drohen Nachzahlungen

Berlin. Es ist das Ende eines in dieser Form einzigartigen Experiments auf dem deutschen Wohnungsmarkt: Der Berliner Mietendeckel, mit dem die Landesregierung in der Hauptstadt die Mieten erst einfror und anschließend sogar absenkte, ist gescheitert. Am Donnerstag kippte das Bundesverfassungsgericht das umstrittene Instrument.

Es handele sich um eine konkurrierende Gesetzgebung, teilten die Karlsruher Richter in ihrem Urteil mit (Az. 2 BvF 1/20 u.a.). Das Land Berlin hatte die Mieten abgesenkt, obwohl der Bund bereits Regelungen zu Mietpreiserhöhungen, etwa in Form der Mietpreisbremse, gesetzlich verankert hatte. Aufgrund der Sperrwirkung des Bundesrechts sei somit „kein Raum“ für die Gesetzgebungsbefugnis der Länder, urteilten die Richter. Der Mietendeckel sei „insgesamt nichtig.“

Das Urteil erfolgte damit auf formeller Basis, inhaltlich bewerteten die Verfassungsrichter den Mietendeckel nicht. An der Deutlichkeit des Urteils gab es dennoch keinen Zweifel. „Das Bundesverfassungsgericht hat Berlin nicht nur in seine Schranken verwiesen oder leicht abgewogen, sondern komplett abgewatscht“, sagte Kai Warnecke, Präsident des Eigentümerverbandes Haus und Grund.

Für lokale und regionale Mietinitiativen, die ebenfalls Mieten in einzelnen Städten oder Kommunen einfrieren oder absenken wollen, bedeutet das Urteil das Aus. Bereits im vergangenen Jahr hatte der bayerische Verfassungsgerichtshof ein Volksbegehren gestoppt, das Mieterhöhungen in teuren Regionen stoppen wollte. Auch damals urteilten die Richter, dass das Land keine Gesetzgebungskompetenz habe.

SPD offen für zeitliche Begrenzung

Vom Tisch ist die Diskussion über den Mietendeckel mit dem Urteil aber nicht. „Es ist nun der Bund gefordert, die Länder zu ermächtigen oder selbst tätig zu werden, einen Mietendeckel auf den Weg zu bringen. Der Mietendeckel wird damit unweigerlich zu einem zentralen Wahlkampfthema“, sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, unserer Redaktion.

Zusammen mit dem Mieterbund, dem Deutschen Gewerkschaftsbund und lokalen Initiativen fordert der Paritätische Gesamtverband, die Mieten bundesweit sechs Jahre lang einzufrieren. Ausnahmen solle es nur für Genossenschaften und private Vermieter geben, die ihre Wohnungen bisher unterhalb der ortsüblichen Vergleichsmiete anbieten. Offen für eine zeitlich begrenzte Lösung zeigt sich die SPD. „Die SPD wird auch weiter alles tun, um Mietwucher zu unterbinden, und wo es notwendig ist, setzen wir uns für ein zeitlich befristetes Mietenmoratorium ein“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken unserer Redaktion.

Bei der Frage nach der Sinnhaftigkeit eines Mietendeckels gehen die Meinungen auseinander. So hatte das Portal Immobilienscout24 ermittelt, dass bei Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden und somit unter den Berliner Mietendeckel fielen, die Preise zwischen Januar 2020 und Januar 2021 von 10,46 Euro auf 9,64 Euro pro Quadratmeter und somit um 7,8 Prozent gesunken waren.

„Der Berliner Mietendeckel war das erste mietenpolitische Instrument, bei dem man erkennen konnte, dass die Mieterhöhungen zurückgegangen sind“, sagte Lukas Siebenkotten, Präsident des Deutschen Mieterbundes, unserer Redaktion. Stefan Körzell, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund, bekräftigte: „Der Berliner Mietendeckel hat gezeigt, dass mutige politische Instrumente die Lebensrealität der Menschen spürbar verbessern können.“

Lage am Markt verschärft

Auch Robert Feiger, Chef der Baugewerkschaft IG BAU, drückte sein Bedauern über die Entscheidung aus, räumte aber ein: „Wohnungen hat der Mietendeckel allerdings nicht gebaut.“ Im Gegenteil. Laut der Analyse von Immobilienscout24 verschärfte sich die Lage beim Wohnungsangebot. Während das Angebot an neu inserierten Wohnungen in anderen Metropolen wie Stuttgart mit 66 Prozent, Frankfurt am Main mit 38 Prozent oder München mit 35 Prozent kräftig zulegte, ging es in Berlin um 19 Prozent zurück. Die Folge: lange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen oder Bewerbungsgespräche für das neue Zuhause per Videokonferenz. Interessierten sich im Januar 2020 noch durchschnittlich 128 Mieter für eine freie Wohnung, so waren es mit 214 Interessenten ein Jahr später fast doppelt so viele.

Günstige Mieten könne es nur geben, wenn wieder mehr gebaut werde, betonten Vertreter von CDU/CSU und FDP. 284 Bundestagsabgeordnete der beiden Fraktionen hatten mit ihrer Normenkontrollklage das Karlsruher Urteil herbeigeführt. Der Mietendeckel sei baupolitisch der völlig falsche Weg gewesen, sagte Bundesbauminister Horst Seehofer (CSU): „Er hat für Unsicherheit auf den Wohnungsmärkten gesorgt, Investitionen ausgebremst und keine einzige neue Wohnung geschaffen.“

In Berlin selbst müssen sich nun Hunderttausende Mieter auf Nachzahlungen einstellen. DGB-Vorstandsmitglied Körzell appellierte, dass die Berliner Wohnungsbauunternehmen auf Mietnachforderungen verzichten sollten. „Sie sind gerade in Zeiten der Corona-Krise schlicht nicht zumutbar.“ Der Dax-Konzern Deutsche Wohnen, der in Berlin rund 115 000 Wohnungen vermietet, lehnte das aber ab. Anders dagegen Branchenprimus Vonovia. Rolf Buch, Chef des Bochumer Wohnungskonzerns, kündigte an, auf Nachzahlungen von Berliner Mietern verzichten zu wollen.