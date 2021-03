Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) jeweils einen deutlichen Vorsprung vor ihren Herausforderern. Das macht sich jetzt auch für ihre Parteien bezahlt, wie sich aus dem aktuellen Politikbarometer Extra der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ablesen lässt. Im Südwesten könnten die Grünen mit einem großen Vorsprung stärkste Kraft bleiben, und in Rheinland-Pfalz liegt die SPD inzwischen klar vor der CDU. Die CDU büßt im Vergleich zu den Umfragen vor vier Wochen in beiden Bundesländern jeweils vier Zähler ein und könnte damit zur großen Verliererin am 14. März werden.

Baden-Württemberg

Mehr als ein halbes Jahrhundert war der Südwesten schwarz. Seit 2011 regiert mit Winfried Kretschmann der erste Ministerpräsident der Grünen. Die CDU hat den Machtwechsel bis heute nicht verkraftet und redet sich ein, das seien Betriebsunfälle gewesen. Doch nach zwei verlorenen Landtagswahlen droht ihr in einer Woche sogar ein „historisches Desaster“, wie es Matthias Jung von der Forschungsgruppe formuliert. Der Juniorpartner der Grünen fällt in der Umfrage auf 24 Prozent - das wären drei Zähler weniger als 2016. Damals war sie bereits um zwölf Punkte auf 27 Prozent abgesackt.

Dass die CDU diesen Negativ-Rekord vielleicht noch toppen wird, ist im Rückblick fast schon unglaublich. Und die Grünen - die vor fünf Jahren erstmals stärkste Partei in einem Bundesland wurden - können im Vergleich zu 2016 ihr schon damals fantastisches Ergebnis (30,3) womöglich noch verbessern. In der Umfrage steigern sie sich um einen Zähler auf 35 Prozent. Wahlforscher Jung: „Mit einem Abstand von mehr als zehn Prozent hinter den Grünen zu liegen - das wäre ein nie dagewesenes Ergebnis für eine einst so dominierende Partei wie die CDU“.

Lässt sich das erklären? „Natürlich spielt die katastrophale Bewertung der Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann eine Rolle. Sie hat nicht einmal in ihrer eigenen Partei Rückhalt. Selbst viele CDU-Anhänger schätzen den über den Niederungen der Parteipolitik schwebenden Ministerpräsidenten Kretschmann höher ein“, analysiert Jung. Er räumt ein, dass das Amt der Kultusministerin „ein Himmelfahrtskommando“ sei, sagt aber auch, dass der Streit über die Schulen die Kompetenz der Kultusministerin beeinträchtig habe. Zwischen den Imagewerten von Kretschmann und Eisenmann liegen in der Tat Welten. Der Ministerpräsident wird auf der Beliebtheitsskala von plus fünf bis minus fünf mit einem Ausnahmewert von plus 2,7 eingestuft. Eisenmann kommt auf minus 0,2.

Die CDU, so Jung, hat inzwischen den „Anschluss an die Veränderungen verloren. Die Grünen besetzen inzwischen den gesamten Bereich der politischen Mitte.“ Jung: „Es gibt im Stuttgarter Landtag keinen CDU-Abgeordneten, der aus einer Großstadt kommt. Die Partei ist nur noch auf dem Land präsent.“ Die SPD würde dagegen von Niedergang der CDU überhaupt nicht profitieren, sie sei in Baden-Württemberg in einem „katastrophalen Zustand“.

Mit ihren zehn Prozent (unverändert) liegt die SPD einen Zähler hinter der AfD, die im Vergleich zur letzten Umfrage ebenfalls keinen Boden gutmachen kann. Die FDP legt einen Punkt auf zehn Prozent zu. Die Linke dürfte mit drei Prozent den Einzug in den Landtag eher verpassen.

Rheinland-Pfalz:

In Rheinland-Pfalz kann Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) fünf weitere Jahre regieren, sollte sich der Trend in der Umfrage am 14. März bestätigen. „SPD und CDU verlieren im Vergleich zu 2016 einige Prozentpunkte, aber im Prinzip gibt es keine großen Veränderungen“, sagt Jung. Die SPD legt in der Umfrage um zwei Zähler zu, die CDU verliert vier - das ergibt in der Summe einen passablen Abstand, der in etwa dem von 2016 gleichen würde, wenn das Wahlergebnis tatsächlich nah an der Sonntagsfrage wäre.

Malu Dreyer schlägt mit ihren hervorragenden Imagewerten ihren Herausforderer Christian Baldauf haushoch. Sie kommt auf plus 2,4, damit zählt sie mit Kretschmann und Peter Tschentscher in Hamburg zu den beliebtesten Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Baldauf bleibt mit plus 1,0 blass. „Er ist aber im Gegensatz zu Eisenmann wenigstens im eigenen Lager beliebt“, sagt Jung.

Interessant ist, dass die Grünen - die in der Ampelkoalition mitregieren - zwei Zähler verlieren und nur noch auf elf Prozent kommen. Die mitregierende FDP steigert sich um zwei Punkte und liegt jetzt bei sieben Prozent. Um ebenfalls zwei Zähler auf neun Prozent verbessert sich die AfD. Die Linke (minus eins) muss wie im Südwesten das Scheitern an der Fünf-Prozent-Hürde fürchten. Für die Freien Wähler (FW) dürfte der Wahlabend spannend werden, sie liegen bei vier Prozent und könnten vielleicht sogar noch in den Mainzer Landtag einziehen.