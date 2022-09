Auf Kollisionskurs

Wer innerhalb weniger Minuten drei Mal an die Gemeinsamkeit appelliert, sagt damit vor allem eins: Es gibt ein Problem bei der Gemeinsamkeit. In der Ampelkoalition hat das Problem sogar einen Namen, genauer: zwei. Christian Lindner und Robert Habeck. Der FDP-Finanzminister lässt am Montagmorgen zwar keine offene Kritik an „Herrn Habeck“, wie er sagt, erkennen, doch sein dreimaliger Appell an

...