Auch Frust in Teilen der CDU

Stuttgart/Mainz/Wiesbaden. . Nach dem tagelangen Machtkampf in der Union pochen CDU-Politiker aus dem Südwesten auf geordnetere Verfahren in der Zukunft. „Es war höchste Zeit, dass die Entscheidung fiel. Es drohte ein Schaden für die gesamte Union“, sagte etwa CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hätte mir eine geräuschlosere Entscheidung gewünscht.“ Die Union müsse darüber nachdenken, wie das Prozedere in solchen Fällen verbessert werden könne.

Einige Unionspolitiker aus dem Südwesten hatten sich in dem Kampf um die Kandidatur offen hinter CSU-Chef Markus Söder gestellt – und damit gegen ihren eigenen Bundesvorsitzenden Armin Laschet. Sie nahmen die Entscheidung vom Dienstag mit Bedauern und Zähneknirschen hin. „Ich bedauere, dass wir als Union sein Angebot nicht angenommen haben“, sagte der Reutlinger Bundestagsabgeordnete Michael Donth zu Söders Bereitschaft zur Kandidatur. „Wir haben gesehen, welche Zugkraft von ihm ausgegangen ist.“ Laschet müsse die Union nun zusammenführen. Donth sprach von einer „gewissen Enttäuschung“. „Aber nicht so, dass ich drei Wochen den Kopf in den Sand stecke und in Depression verfalle.“

Söder-Fans müssen schlucken

„Markus Söder wäre ein starkes Zugpferd gewesen im Südwesten“, sagte der CDU-Wahlkreiskandidat Yannick Bury (Emmendingen-Lahr). „Wir werden für künftige Fragen dieser Art ein geordneteres Verfahren brauchen – und damit verbunden würde ich mir wünschen, über die Gremien hinaus die Breite der Partei stärker abzubilden.“ Der Heilbronner Abgeordnete Alexander Throm sagte: „Ich hatte eine andere Präferenz. Jetzt ist es entschieden und wir kämpfen gemeinsam.“

„Der Findungsprozess in der Kandidatenfrage wurde deutlich härter geführt, als ich es mir anfänglich vorstellen konnte“, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Unionsbundestagsfraktion, Thorsten Frei, der auch stellvertretender Landesvorsitzender im Südwesten ist. „Nun müssen die ohne Frage aufgerissenen Gräben schnell zugeschüttet werden und alle Beteiligten müssen aufeinander zugehen.“ CDU und CSU würden nur gemeinsam erfolgreich sein. „Jetzt gilt es, Armin Laschet als unseren Frontmann mit aller Kraft zu unterstützen.“

Aufruf zur Geschlossenheit

Die rheinland-pfälzische CDU-Vorsitzende Julia Klöckner hat nach dem scharfen Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in der Union zur Geschlossenheit aufgerufen. Es gelte nun, „ein überzeugendes inhaltliches Angebot für die Zukunft unseres Landes zu machen, alle mitzunehmen, gemeinsam zu überzeugen“, teilte Klöckner mit. „Jetzt muss es an die Inhalte gehen.“ Landtagsfraktionschef Christian Baldauf sagte, Laschet gehöre nun „unsere volle Unterstützung“. Jetzt sei die Stunde der Solidarität, in der Verantwortung für unser Land und die Union.“ Er habe „großes Verständnis“ dafür, dass Teile der CDU frustriert seien.

Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU)stellte klar: „Nur wenn die Union zusammensteht, werden wir erfolgreich die Bundestagswahl im September dieses Jahres bestreiten.“ dpa

