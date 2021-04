Attacken gegen Putin

Moskau. Der im Straflager inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hat erneut Russlands Präsident Wladimir Putin angegriffen. „Der nackte Kaiser will bis zum Ende regieren, er hat sich an die Macht geklammert“, sagte der Oppositionelle am Donnerstag nach einem Bericht des unabhängigen Internetsenders Doschd in einem Berufungsverfahren vor Gericht. Wenn Putin weiter regiere, werde zu einem bereits „verlorenen Jahrzehnt ein gestohlenes Jahrzehnt“ hinzukommen.

Das Gericht bestätigte eine Entscheidung gegen Nawalny wegen Beleidigung eines Veteranen. Demnach muss der 44-Jährige 9400 Euro Strafe zahlen. Seine Anwälte kündigten Klage vor dem Europäischen Menschengerichtshof an. dpa