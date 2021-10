Atomkraft für Macron „Chance“

Paris. Wer geglaubt hatte, Emmanuel Macron sei ein Kritiker der Nuklearenergie, weil er während seiner Amtszeit erstmals ein Kernkraftwerk – jenes in Fessenheim – schließen ließ, der wurde nun eines Besseren belehrt. „Die Atomenergie ist eine kohlenstoffarme und sichere Energie“, betonte Frankreichs Präsident jetzt bei der Vorstellung des Innovationspakets „Frankreich 2030“. In den kommenden fünf Jahren sollen 30 Milliarden Euro in diverse Zukunftstechnologien investiert werden. Davon fließt auch eine Milliarde in neuartige Mini-Reaktoren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Generell nannte Macron die Atomkraft „eine große Chance“: „Sie erlaubt uns, eines der EU-Länder zu sein, die am wenigsten Kohlenstoff ausstoßen.“ Bei Amtsantritt schien er noch der Linie seines Vorgängers Hollande zu folgen, bis 2025 den Anteil von Atomstrom von mehr als 70 auf 50 Prozent senken zu wollen.

Mit Unabhängigkeit argumentiert

Vor allem die Präsidenten Charles de Gaulle und Georges Pompidou hatten den Ausbau des Atomparks mit dem Argument, die Unabhängigkeit des Landes in Sachen Energieversorgung zu gewährleisten, stark vorangetrieben. Macron nahm dieses Argument nun wieder auf. Umfragen zufolge stieg die Zustimmung der Franzosen zur Kernenergie zuletzt wieder an. Deutschland wird dabei häufig als Negativbeispiel zitiert, weil es zwar seine Reaktoren schließe, sich aber von der klimaschädlichen Kohle und von russischem Gas abhängig mache.

Die steigenden Energiepreise in Europa beunruhigen die französische Regierung, die diese über den Winter deckeln will und eine Beihilfe für die Stromrechnungen für 5,8 Millionen sozial schwache Haushalte versprochen hat. Eine Situation wie im Herbst 2019, als Steuererhöhungen für Benzin die Bildung der Widerstandsbewegung der „Gelbwesten“ auslösten, will man unbedingt vermeiden – gerade im Wahlkampf.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2