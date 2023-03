Atomkraft: Deutschland steigt aus - Europa fährt hoch

Deutschlands Atomausstieg hielt Emmanuel Macron immer schon für eine verrückte Idee, doch jetzt lässt der französische Präsident alle Rücksicht auf die Nachbarn fahren. Kurz bevor hierzulande am 15. April die Abschaltung der letzten drei Kernkraftwerke den Atomausstieg besiegeln wird, ließ Macron diese Woche die „Wiederbelebung der Atomkraft“ als vorrangiges Vorhaben Frankreichs ankündigen: Mindestens 14 neue Kraftwerke könnten bis 2050 in Betrieb gehen. Noch im März soll das Parlament ein Gesetz zum beschleunigten Meilerbau beschließen. Mit seinem Atomkurs ist Macron nicht allein. Eine Reihe von EU-Staaten setzt jetzt verstärkt auf die Nutzung von Kernenergie - zur eigenen Energiesicherheit und um die Klimaschutzziele der EU zu erreichen. Für die Bundesregierung kommen die Initiativen zur Unzeit. Sie bestärken Ausstiegskritiker in ihren Zweifeln, ob die Abschaltung der letzten Kernkraftwerke ausgerechnet jetzt der richtige Weg ist. Rund 110 Akw in 13 EU-Staaten sind aktuell in Betrieb, sie liefern ein Viertel des Stroms in der Union. Die wichtigsten Vorhaben:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Polen

Bislang verzichtet Polen auf Atomkraft, wegen seines Kohleausstiegs setzt es nun aber auf zwei Atomkraftwerke mit sechs Reaktorblöcken für den Betrieb im nächsten Jahrzehnt. Der Bau des ersten soll 2025 an der Ostsee bei Danzig beginnen und rund 20 Milliarden US-Dollar kosten. Verträge mit dem US-Konzern Westinghouse wurden am Rande des Besuchs von US-Präsident Joe Biden unterzeichnet. Projekte gibt es auch schon für zehn Minireaktoren.

Schweden/Finnland

Schweden bezieht 30 Prozent seines Stroms aus sechs Akw. Eigentlich wollte das Land längst ohne Nuklearenergie auskommen. Jetzt plant der rechtskonservative Premier Ulf Kristersson die Kehrtwende, will per Gesetz den Neubau von Akw vorbereiten. In Finnland werden zwei Atomkraftwerke gebaut, zusätzlich zu den bestehenden beiden.

Mittel- und Osteuropa

Tschechien deckt mit zwei Akw ein Drittel seines Strombedarfs, nun soll ein Kraftwerk neugebaut und ein bestehendes in Temelin erweitert werden. In der Slowakei sind zwei Reaktoren im Bau. Ungarn, Bulgarien und Slowenien planen neue Meiler, Rumänien prüft den Bau.

Belgien/Niederlande

Die Niederlande verlängern die Laufzeit des einzigen Akw in Borssele und planen zwei neue Reaktorblöcke. Belgien hat den für 2025 avisierten Atomausstieg verschoben, die beiden jüngsten Meiler sollen bis ins Jahr 2035 laufen.

Frankreich

Die Atommacht betreibt mit 56 Anlagen die Hälfte aller Meiler in der EU, deckt damit 70 Prozent seines Strombedarfs. Nun soll die Laufzeit alter Reaktoren auf 60 Jahre verlängert werden, parallel zum Neubau von sechs Akw bis Mitte der 30er-Jahre. Mindestens acht weitere Reaktorprojekte werden geprüft. Zudem wirbt Macron für Mini-Reaktoranlagen. Allerdings: Über die Hälfte der französischen Akw stand voriges Jahr wegen Pannen oder Wartungsarbeiten vorübergehend still. Der Neubau eines vermeintlichen Vorzeigereaktors in Flamanville dauert schon 15 Jahre und wird zum Milliardengrab. Der Stromkonzern EDF hat 64 Milliarden Euro Schulden angehäuft, nun soll er komplett verstaatlicht werden.

Das Beispiel Frankreich zeigt: Die Kernkraftwende ist kein Selbstläufer. Atommeiler neu zu bauen ist teuer, dauert sehr lange und ist nicht ohne Risiko. Auch deshalb sinkt der Anteil der Atomenergie an der weltweiten Stromproduktion, letztes Jahr fiel er erstmals wieder unter zehn Prozent. Umkehren wird sich der Trend nicht mehr, sagt die Internationale Energieagentur IEA: Die Welt hat zwar gewaltigen Strombedarf, doch wird der zunehmend durch den Ausbau erneuerbarer Energien gedeckt und derzeit durch stärkeren Einsatz fossiler Kraftwerke. Dennoch sieht die IEA gute Chancen für ein „Comeback der Kernenergie“ - als Brücke zu erneuerbaren Energien: Für den Klimaschutz sei der Bau neuer Akw in allen Ländern notwendig, die dazu bereit seien, sagt IEA-Direktor Fatih Birol.

Entsprechend selbstbewusst macht in der EU das Atomlager politisch Druck: Diese Woche versammelten sich in Stockholm am Rande eines EU-Treffens die Energieminister von elf Ländern zu einer „Pro-Atom-Koalition“ - dabei waren Frankreich, Niederlande, Polen, Finnland, Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Slowenien, Slowakei. Schweden und Italien fehlten, zählen aber zur Nuklearallianz. Angeführt von Frankreich, versprechen sich die Länder mehr Kooperation, gemeinsame Atomprojekte und eine Zusammenarbeit bei Forschung und Sicherheit.

Deutschland hat dagegen mit seinem harten Ausstiegskurs nur wenige Verbündete: Österreich, Luxemburg, Spanien. Lange wollte Berlin das wachsende Interesse an Kernenergie in Europa als Gerede der Atomlobby abtun, jetzt zeigt sich die Regierung geschmeidig: Natürlich akzeptiere man, dass ein Teil der Mitgliedstaaten Kernenergie befürworte, meinte Wirtschafts-Staatssekretär Sven Giegold (Grüne) in Stockholm. Er markierte aber gleich die letzte Abwehrfront: kein EU-Geld für Atomenergie. „Wir sind nicht bereit“, sagte Giegold, „den Bau neuer Kernkraftwerke anderswo in Europa zu finanzieren.“