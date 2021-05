Assads Macht zementiert

Damaskus. Mit einer übergroßen Mehrheit bei der Präsidentenwahl hat Machthaber Baschar al-Assad im Bürgerkriegsland Syrien seine Herrschaft zementiert. Der 55-Jährige erhielt nach offiziellen Angaben 95,1 Prozent der Stimmen, wie ein Parlamentssprecher mitteilte. Die Opposition wies die Ergebnisse als unrechtmäßig zurück. Der führende Regierungskritiker Hadi al-Bahra bezeichnete sie am Freitag auf Twitter als gefälscht. Auch international gibt es daran große Zweifel. Die Europäische Union erkennt den Ausgang der Präsidentenwahl nicht an.

AdUnit urban-intext1

Der autoritär regierende Staatschef Assad ist seit 2000 an der Macht. Er geht nun in seine vierte Amtszeit, die sieben Jahre dauert. Bei der Wahl 2014 hatte er rund 89 Prozent erhalten. Die Wahlbeteiligung lag den Angaben zufolge diesmal bei fast 79 Prozent. Bahra bezweifelte jedoch, dass so viele ihre Stimme abgegeben haben. Die angegebenen Zahlen seien „zum Lachen und zum Weinen“.

In Syrien herrscht seit mehr als zehn Jahren ein Bürgerkrieg, in dessen Zuge etwa zwölf Millionen Menschen vertrieben wurden. dpa