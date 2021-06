Hongkong. In Hongkong wird die prodemokratische Zeitung „Apple Daily“ eingestellt. Das Boulevardblatt war wegen angeblicher Verstöße gegen das – auf Betreiben Pekings erlassene – umstrittene Hongkonger Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden geraten. Die vor 26 Jahren gegründete Zeitung mit einer Auflage von rund 80 000 Exemplaren teilte am Mittwoch mit, dass die letzte Ausgabe am Donnerstag erscheinen werde.

AdUnit urban-intext1

„Die Pressefreiheit in Hongkong ist seit heute endgültig Geschichte“, sagte die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Gyde Jensen (FDP), als Reaktion auf die angekündigte Schließung der Zeitung. Die Organisation Reporter ohne Grenzen reagierte ebenfalls erschüttert. „Die Zerschlagung dieses Symbols der Pressefreiheit sendet eine abschreckende Botschaft an Journalistinnen und Journalisten weltweit, die sich weigern, die Propaganda des Regimes in Peking zu verbreiten“, sagte Geschäftsführer Christian Mihr.

Vergangene Woche waren mehrere Führungskräfte der Zeitung festgenommen worden. Chefredakteur Ryan Law und Herausgeber Cheung Kim-hung wurden angeklagt und sitzen nun in Untersuchungshaft. Der Vorwurf der Polizei lautet: „Verschwörung mit dem Ausland“. dpa