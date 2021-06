Anstieg extremer Gewalttaten – auch wegen der Neuen Rechten

Berlin. Die Zahl der Menschen mit rechtsextremistischen Einstellungen ist in Deutschland im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Das geht aus dem Verfassungsschutzbericht für 2020 hervor, den Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Dienstag in Berlin gemeinsam mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, vorgestellt hat. Dieser Anstieg hat nach Einschätzung seiner Behörde auch mit den sogenannten Neuen Rechten zu tun, denen der Bericht erstmals ein eigenes Kapitel widmet. Mit ihren „pseudointellektuellen“ völkischen Theorien seien sie die „geistigen Brandstifter“, die den Nährboden bereiteten für Neonazi-Schläger und Rechtsterroristen, sagt Haldenwang.

Zu den rechtsextremistischen Akteuren der Neuen Rechten gehörten 2020 nach Angaben des Bundesamtes unter anderem die Identitäre Bewegung, die Macher des „Compact-Magazins“ sowie der Verein „Ein Prozent“, der als „Dienstleister, Unterstützer und Finanzier“ agiere. Auch das „Institut für Staatspolitik“ von Götz Kubitschek, der gute Kontakte in den Rechtsaußen-Flügel der AfD hat, wird hier erwähnt.

Die Linken im Blick behalten

Laut Bericht wuchs das Personenpotenzial im rechtsextremistischen Spektrum im zurückliegenden Jahr um 3,8 Prozent auf 33 300 Menschen. Knapp 40 Prozent von ihnen schätzt der Verfassungsschutz als „gewalttätig, gewaltbereit, gewaltunterstützend oder gewaltbefürwortend ein“. Das sei „besorgniserregend“, sagt Haldenwang. Auch deshalb, weil die Sicherheitsbehörden befürchten, da könnte sich demnächst etwas hochschaukeln zwischen Linken und Rechten. Denn obwohl der Anteil der „Gewaltorientierten“ unter den rund 34 300 Linksextremisten, die der Verfassungsschutz zählt, deutlich geringer ist als bei den Rechtsextremisten, gibt es inzwischen doch immerhin 9600 Linke, die so eingeschätzt werden. „Niemand darf linksextremistische Gewalt verklären“, warnt Haldenwang. Linksextremisten hätten in mehreren Bundesländern zuletzt landesweit operierende Kleingruppen gebildet. Seine Behörde müsse diese Gruppen im Blick behalten, um festzustellen, ob sich daraus „terroristische Strukturen“ herausbilden könnten.

Zu den Rechtsextremisten, die der Verfassungsschutz auf dem Schirm hat, zählen inzwischen auch rund 1000 sogenannte Reichsbürger. Das sind Menschen die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Oft stehen sie deshalb im Konflikt mit Behörden. Seit 2016 wurden bei Menschen aus dieser oft recht kleinteilig organisierten Szene – manche „Reichsbürger“ gehören gar keiner Gruppe an – fast 900 waffenrechtliche Erlaubnisse eingezogen. Bei einer Razzia hatte im selben Jahr ein sogenannter Reichsbürger im bayerischen Georgensgmünd auf vier Polizisten geschossen. Einer von ihnen erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Das Spezialeinsatzkommando wollte die Waffen des Jägers beschlagnahmen.

Der Verfassungsschutz rechnet allerdings nicht alle Menschen, die von den Sicherheitsbehörden zu den „Reichsbürgern und Selbstverwaltern“ gezählt werden, dem Rechtsextremismus zu. Insgesamt verortete der Inlandsgeheimdienst in dieser Szene im vergangenen Jahr rund 20 000 Menschen, ein Anstieg um fünf Prozent. Die Bedrohung durch den islamistischen Terror sei nach wie vor hoch, warnt der Verfassungsschutz. Die Zeiten, in denen die Gruppierungen wie die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und Al-Kaida Jahr für Jahr in Deutschland viele neue Anhänger gewinnen konnten, sind aber erst einmal vorbei. dpa