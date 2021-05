Ampel soll „grüner leuchten“

Mainz. Die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz, immer noch die einzige auf Landesebene in Deutschland, geht nach fünf Jahren in die Verlängerung. Die drei Frauen an der Spitze, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), ihre künftige Stellvertreterin Anne Spiegel (Grüne) und die designierte neue Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP), zeigten sich bei der Vorstellung des neuen Koalitionsvertrags am Freitag in Mainz unisono sehr zufrieden mit den ausgehandelten Vereinbarungen „Koalition des Aufbruchs und der Zukunftschancen“. Spiegel sagte, die Ampel in Rheinland-Pfalz werde „künftig grüner leuchten“.

Ihre Partei setzte ein ressortübergreifendes Programm für den Klimaschutz durch, das unter anderem einen kräftigen Ausbau der Windenergie, eine Solardachpflicht für Gewerbebauten und eine hundertprozentige Stromversorgung aus erneuerbarer Energie bis 2030 vorsieht. Umweltministerin Spiegel ist künftig auch für den öffentlichen Nahverkehr zuständig, vereinbart ist ein 365-Euro Ticket für junge Menschen. Aber auch SPD und FDP betreuen in der neuen Regierung je ein großes ressortübergreifendes Projekt. Die SPD will Rheinland-Pfalz zum führenden Standort für Biotechnologie machen und besetzt dazu ein neu zugeschnittenes Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung. Die FDP wiederum nimmt sich der Aufgabe an, die Wirtschaft aus der Krise zu führen und die Innenstädte nach der Pandemie wieder zu stärken.

Den Koalitionsvertrag hat auch der bisherige Wirtschaftsminister und neue FDP-Generalsekretär Volker Wissing mit ausgehandelt. Er sei keine Blaupause für die Bundespolitik, doch werde man auch dort das Signal wahrnehmen, dass SPD, Grüne und FDP „gesprächs- und handlungsfähig sind“, sagte er.

Am Donnerstag stimmen die Delegierten auf Parteitagen ab. Danach werden die Minister vorgestellt. Dreyer soll am 18. Mai als Ministerpräsidentin wiedergewählt werden.

