Ampel erleichtert Zuwanderung

Es sind Bilder, die wirken sollen: Außenministerin Annalena Baerbock und Innenministerin Nancy Faeser reichen Schokoriegel in Kinderhände. Lächeln, Freude. Trotz ernster Kriegslage. Die Botschaft: Die Bundesregierung will den Kindern der Ukraine zur Seite stehen.

Die Szene spielte Anfang März am Frankfurter Flughafen. Was die Bilder nicht zeigten: Deutschlands Asylpolitik beim Schutz von Kindern und Familien auf der Flucht steht in dieser Zeit gerade vor Gericht. Es geht um den Familiennachzug. In einem Fall wollte ein Flüchtlingskind sein Recht in Anspruch nehmen und die Eltern nach Deutschland holen. In einem anderen Fall klagte eine syrische Jugendliche auf Familienzusammenführung, während der Vater in Deutschland noch das Asylverfahren durchlief. In beiden Fällen wurden die Kinder irgendwann volljährig. In beiden Fällen entschieden deutsche Behörden gegen den Nachzug. Gegen die Zusammenführung der Familie auf der Flucht.

Im August kassiert die Bundesrepublik wegweisende Urteile - vom Europäischen Gerichtshof (EuGH), dem obersten Organ der EU-Justiz. In beiden Fällen verstießen die Behörden gegen EU-Recht. Immer wieder fliehen junge Menschen auf eigene Faust, immer wieder werden Familien auf der Flucht getrennt.

Lange Bearbeitungszeiten

Nun reagiert die Bundesregierung offenbar auf die Urteile - und erleichtert den Familiennachzug von Kindern und Jugendlichen. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Um die Entscheidungen des Gerichts „möglichst schnell umzusetzen“, hat das Auswärtige Amt seine Auslandsvertretungen angewiesen, „bislang ruhend gestellte Anträge zum Elternnachzug im Rahmen des Möglichen prioritär abzuarbeiten“.

Die Botschaften sollen die lange Zeit für die Bearbeitung der Visaanträge nun nicht weiter verschärfen. Und in Deutschland: Durchschnittlich bearbeiten Behörden mehr als acht Monate lang Asylverfahren von minderjährigen und unbegleiteten Geflüchteten. Stellen diese einen Antrag auf Schutz in Deutschland, sind sie im Schnitt gut 15 Jahre alt. Doch kommt es aufgrund einer Klage gegen die Entscheidung zum Verfahren, kann das bis zu zwei oder sogar drei Jahre dauern. Seit 2018 wurde mehr als 15 000 minderjährigen Geflüchteten vor Gericht doch noch Schutz in Deutschland gewährt. Das zeigt: Die Urteile des EU-Gerichts könnten Tausende junge Menschen und ihre Familien betreffen.

In den durch das EU-Gericht nun „eindeutig“ geklärten Fällen will das Auswärtige Amt „die bisher streitigen Visa erteilen“, aktuell mehr als 500 Verfahren. Genauso bevorzugt abarbeiten sollen die Behörden Visumsanträge von Jugendlichen, die bald volljährig sein werden. Zudem heißt es in der Antwort der Regierung: „Zum Kindernachzug wurden die Auslandsvertretungen instruiert, dass ein Kind jedenfalls dann als minderjährig anzusehen ist, wenn es nach Stellung des Asylantrages, aber vor Stellung des Visumantrags volljährig geworden“ sei - sofern der Antrag für ein Visum zum Familiennachzug innerhalb von drei Monaten nach der Anerkennung als Flüchtling gestellt wurde. So will die Bundesregierung verhindern, dass ein Kind einen Nachteil durch ein langes Asylverfahren erfährt.

Im Bundesamt für Auswärtige Angelegenheiten (BfAA) richtet das Ministerium aktuell ein neues Referat zum Familiennachzug ein. „In Kürze“ würden die Ministerien und Senatsverwaltungen der Länder „über die künftige Praxis der Auslandsvertretungen informiert“, heißt es weiter. Zugleich verweist die Bundesregierung darauf, dass sich die Ministerien in Berlin hinsichtlich der Folgen, die aus den EuGH-Entscheidungen erwachsen, „aktuell noch im Austausch“ befinden würden. Es geht offenbar um Änderungen etwa im Aufenthaltsrecht.

Die Linke begrüßt die neue Praxis im Auswärtigen Amt. Zugleich sei der „bereits angerichtete Schaden durch die jahrelange Verweigerungshaltung der Bundesregierung immens“, sagt die fluchtpolitische Sprecherin der Fraktion, Clara Bünger. „Schutzbedürftige, unbegleitete Flüchtlingskinder wurden von ihren Eltern rechtswidrig über Jahre hinweg getrennt. Eltern wurde der Nachzug ihrer Kinder verwehrt.“

Zugleich ist die neue Praxis für die Bundesregierung heikel. Die Asylzahlen steigen wieder an. Aktuell debattieren Bund und Länder intern darüber, wie mehr Kapazitäten geschaffen werden können.