Ampel als Vorbild

Mainz. Der rheinland-pfälzische SPD-Chef Roger Lewentz hat darauf hingewiesen, dass die drei Ampel-Parteien bei der Bundestagswahl hinzugewonnen haben, die in Rheinland-Pfalz die Landesregierung stellen. „Wir haben gute Erfahrungen mit der Ampel gemacht“, sagte Lewentz, der auch Innenminister in Rheinland-Pfalz ist, am Sonntag in Mainz. „Das haben wir Olaf Scholz auch gesagt. Alles andere wird in Berlin entschieden.“ Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin und Bundesagrarministerin Julia Klöckner betrachtet die ersten Hochrechnungen der Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz mit gemischten Gefühlen: „Natürlich ist es enttäuschend, man wünscht sich als Volkspartei ein besseres Ergebnis.“ lrs

