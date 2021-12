Als Ministerin selbst Karriere gemacht

Berlin. Wenn Olaf Scholz über seine Frau spricht, dann nennt er sie nicht „meine Frau“, sondern Britta Ernst. Wenn Britta Ernst über ihren Mann spricht, dann nennt sie ihn nicht „meinen Mann“, sondern Olaf Scholz. Diese Eigenart illustriert das Grundverständnis, dass das Ehepaar von einer Beziehung zwischen Mann und Frau und vom Verhältnis der Geschlechter hat.

Die 60-jährige Diplom-Sozialökonomin Britta Ernst hat selbst eine beachtliche Karriere für die SPD gemacht, war Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft, Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und ist seit 2017 Ministerin für Bildung, Jugend und Sport in Brandenburg.

Gemeinsame Auftritte sind rar

Das Paar heiratete 1998, seither wollen die beiden eine Partnerschaft auf Augenhöhe führen, die damit begann, dass Britta Ernst ihren Familiennamen behielt und nicht den des Mannes annahm. Trotzdem erlebte Britta Ernst, wie die eigene Karriere leiden kann, weil der Partner Karriere macht. Als Olaf Scholz nämlich Erster Bürgermeister in Hamburg wurde, bedeutete das ihren Ausstieg aus der Hamburger Politik, und dass es so weit kommen konnte, haben beide als Niederlage empfunden.

Man hat die beiden in der Vergangenheit selten zusammen bei offiziellen Ereignissen gesehen, bei denen es darum ging, dass der eine den anderen begleitet, ohne eine eigene Rolle zu haben. Nur nach den großen Wahlsiegen von Olaf Scholz hat Britta Ernst eine Ausnahme gemacht, etwa 2011 bei der Hamburger Bürgerschaftswahl oder 2021 bei der Bundestagswahl.

Kurz nach der Bekanntgabe der ersten Hochrechnungen, die die SPD vorn sahen, trat Britta Ernst zusammen mit Olaf Scholz auf die Bühne im Willy-Brandt-Haus, und man konnte beiden ansehen, dass sie mit der Situation fremdelten, Britta Ernst noch mehr als Olaf Scholz. Während der in die Menge winkte, stand sie unbewegt anderthalb Meter daneben, vielleicht weil man das so macht, vielleicht weil sie in diesem Augenblick einfach in der Nähe ihres Mannes sein wollte.

„Dusselige Frage“

Es ist schwer vorstellbar, dass es in der Legislaturperiode von Olaf Scholz oft zu ähnlichen Szenen kommen wird oder dass Britta Ernst bei Treffen mit anderen Staats- und Regierungschefs das sogenannte Frauenprogramm mitmacht, das immer noch so heißt, obwohl es in der Zwischenzeit auch etliche Männer gibt, die nicht selbst Regierungschef, sondern Partner einer Regierungschefin sind. Das bedeutet nicht, dass Britta Ernst nicht zu Terminen mitkommen wird, die ihr Freude machen könnten. Entscheidend wird aber sein, dass sich ihre Rolle dabei nicht darauf beschränkt, „seine“ Frau zu sein.

Auf die Frage einer Journalistin, ob seine Frau weiterarbeiten werde, würde er Kanzler, reagierte Scholz im Wahlkampf deutlich: „Das ist ehrlicherweise eine Frage, die mich empört, wenn ich das ganz offen sagen darf. Ich weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind. (...) Das ist für mich auch ein Ausdruck dafür, dass es bei uns in der Gesellschaft mit der Gleichstellung noch nicht so weit her ist, dass diese Fragen überhaupt erörtert werden.“ Die Journalistin entschuldigte sich später für die „dusselige Frage“. hai