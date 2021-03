Berlin. Als Bund und Länder sich nach langem Ringen auf einen abgestuften Plan für Öffnungen verschiedener Teile des öffentlichen Lebens geeinigt hatten, stand im Papier ein Mechanismus, auf den vor allem Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gedrungen hatte: Die „Notbremse“ legt fest, dass wieder die Regeln des harten Lockdown gelten würden, sobald in einer Region die 7-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei aufeinander folgenden Tagen über 100 liegt. Da das Coronavirus keine Grenzen kenne, hieße es damals, bleibe es wichtig, dass Länder und Bund bei Öffnungsschritten „gemeinsam und nach einheitlichen Maßstäben vorgehen“.

Falls das Kanzleramt gehofft haben sollte, dass der Begriff der „Notbremse“ dabei helfen würde, die Dramatik der Situation klarzumachen, dürfte diese Hoffnung enttäuscht worden sein. Die Zahl der Neuinfektionen steigt seit Wochen, am Donnerstag lag die 7-Tage-Inzidenz laut RKI bundesweit bei 90. In der Vorwoche waren es noch 69,1 gewesen. 17 504 neue Fälle wurden allein von Mittwoch auf Donnerstag registriert. Doch obwohl die 100er-Grenze bundesweit in Sicht ist und in einigen Region längst überschritten, kann von „gemeinsam und einheitlich“ nicht die Rede sein.

Grenzwert hochgesetzt

Je höher die Zahlen steigen, desto mehr zeigt sich, wie schwer sich die Politik damit tut, bereits beschlossene oder umgesetzte Maßnahmen wieder zurückzunehmen. Den Anfang machte Brandenburg, das den Inzidenz-Wert, ab dem Landkreise tätig werden müssen, kurzerhand von 100 auf 200 hochsetzte. In NRW, wo mehrere Kommunen aus Sorge angesichts zügig steigender Corona-Fallzahlen die Schulen und Kitas schließen wollten, verbot das Land dies.

Die unterschiedlichen Auslegungen der Regel werden wohl auch die Diskussion von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten und -präsidentinnen der Länder am kommenden Montag prägen. Bayerns Regierungschef Markus Söder (CSU) drängte am Donnerstag darauf, die Regel einheitlich umzusetzen: „Ich möchte aus einer im Moment sehr flexiblen Notbremse eine harte Notbremse machen“.

Auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warb dafür, den Mechanismus nicht zu schwächen. Der Perspektivplan von Anfang März gebe Hoffnung und Orientierung. „Er setzt aber voraus, dass sich alle an die Spielregeln halten und die Notbremse ziehen, wenn die Inzidenz wieder über 100 steigt“, sagte Dreyer dieser Redaktion. Die Notbremse sei zwingendes Element des Plans, genauso wie das konsequente Testen und Impfen.

Der Perspektivplan orientiere sich an der Inzidenz in Ländern oder Regionen, erklärte Dreyer. Deswegen könne ab Montag die Welt je nach Kommune und Inzidenzwert unterschiedlich aussehen. Sie habe Verständnis für den Wunsch nach Einheitlichkeit. „Wenn wir ganz Deutschland aber nicht für weitere Monate komplett abriegeln wollen, müssen wir regionale Lösungen finden.“ Das setze voraus, dass alle auch die Notbremse ziehen, wenn die Inzidenz über 100 steigt, sagte Dreyer. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff CDU) erklärte, er sehe derzeit trotz steigender Zahlen keinen Anlass, die jüngsten Lockerungen der Corona-Regeln zurückzunehmen. Abgesehen von den Öffnungen der Schulen und Kitas habe keiner der Schritte seit dem 1. März einen signifikanten Einfluss auf die Infektionen gehabt, sagte Ministerpräsident Haseloff am Donnerstag. Was bisher geöffnet wurde, wolle man „im Sinne der Planbarkeit und Verlässlichkeit auch aufhalten“.

Warnung der Experten

Experten warnen eindringlich davor, den rapiden Anstieg der Fälle länger zu ignorieren: Der wissenschaftliche Leiter des Intensivregisters der Fachgesellschaft Divi, Christian Karagiannidis, mahnte am Donnerstag ein Einhalten der beschlossenen Corona-Notbremse an. „Ich hoffe, die Politik setzt die Beschlüsse um, nach denen die Lockerungen bei einem Inzidenzwert über 100 zurückgenommen werden“, sagte der Mediziner dem „Kölner Stadt-Anzeiger“. Die Lage bei den Intensivpatienten sei ähnlich wie im Oktober 2020, erklärte Karagiannidis.