Alice Weidel und Tino Chrupalla wollen gemeinsam antreten

Berlin. Zwei sehr unterschiedliche Teams wollen die AfD als Spitzenkandidaten in den Bundestagswahlkampf führen. Das letzte Wort haben aber die Mitglieder. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel (42/Bild) kündigte in der Nacht zum Mittwoch in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ an, sie wolle gemeinsam mit dem Parteivorsitzenden Tino Chrupalla (46/Bild)) antreten.

© dpa

Für sie sei auch „völlig klar“, dass sie sich nach der Bundestagswahl erneut um den Fraktionsvorsitz bewerben wolle, erklärte Weidel. Chrupalla sagte, darüber hätten zwar die Mitglieder der künftigen Fraktion zu entscheiden, aber „natürlich würde ich wollen“. Die östlichen Landesverbände stünden geschlossen hinter seiner Spitzenkandidatur.

Bereits am Dienstag war bekannt geworden, dass auch der pensionierte Generalleutnant Joachim Wundrak (65) und die Bundestagsabgeordnete Joana Cotar (48) die AfD gerne als Spitzenteam in den Bundestagswahlkampf führen würden. Weitere Kandidaten gibt es nicht, wie ein Parteisprecher bestätigte.

Am Mittwoch tritt das weitgehend unbekannte Duo Cotar-Wundrak dann in Berlin vor die Presse. Wundrak –grauer Anzug, graue Krawatte – sagt, er trete für eine Abgrenzung nach „extrem rechts“ ein. Er sei immer dafür, sich „mit Respekt dem politischen Gegner zu nähern“.

Cotar sagte, sie wolle „die wirtschaftliche Lage nach der Lockdown-Politik“ und „Freiheiten und Grundrechte“ in den Mittelpunkt des Wahlkampfes rücken. Ihren Angaben zufolge hatte Chrupalla zuvor ein Angebot, gemeinsam mit Cotar anzutreten, abgelehnt.

Nur Außenseiterchancen

Die AfD hatte nach längeren Debatten entschieden, die Mitglieder über das Spitzenduo abstimmen zu lassen. Zweierteams, die gemeinsam antreten wollen, sollten sich bis Mittwoch 12.00 Uhr melden. Die Mitgliederumfrage beginnt am 17. Mai. Das Ergebnis soll am 25. Mai veröffentlicht werden.

Weidel und Chrupalla gehören zu den prominentesten Politikern der AfD. Wundrak und Cotar werden eher Außenseiterchancen eingeräumt, da sie öffentlich und auch in der Partei noch nicht sehr bekannt sind. Anders als Weidel und Chrupalla werden sie dem parteiintern als gemäßigt geltenden Lager des Co-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen zugerechnet. Auch wenn Cotar verbal manchmal gerne auf den Putz haut. Die gebürtige Rumänin sagt, sie wolle „gerne das alte Deutschland wiederhaben“ – und dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) das Land „in den digitalen Tiefschlaf“ versetzt habe.

„Ich freue mich, dass Joana Cotar und Joachim Wundrak gemeinsam antreten; beide sind hochgeeignete Kandidaten“, sagt Parteichef Meuthen. Sie gehöre dem „freiheitlichen“ Lager in der AfD an, sagt Cotar. Wundrak stehe „für die Konservativen in der Partei“. dpa (Bilder: dpa)