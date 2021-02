Moskau. Fragt man Menschen auf der Straße, die für ihre Anliegen quer durch Russland protestieren, wer denn Alexej Nawalny für sie sei, sagen sie: „Ein normaler Kerl“ oder „Ein guter Mann“ oder auch „Ein klasse Typ“. Sie haben ihn nicht getroffen, haben kein Wort mit ihm geredet, und doch wissen sie: „Nur mit ihm geht es voran in Russland.“ Im Staatsfernsehen poltert der Scharfmacher Dmitri Kisseljow, der Generaldirektor des Medienstaatsunternehmens „Rossija segodnja“, über Nawalny als „Politiker vom Niveau einer Klobürste“ und beschuldigt ihn, ein „politischer Pädophiler“ zu sein, weil dieser ja so viele Jugendliche in die Politik ziehe.

Der Kreml gibt ohnehin stets vor, der 44-Jährige sei ein „Niemand“ und widmet diesem „Niemand“ doch immer wieder etliche Zeit, um umständlich darauf zu verweisen, alles, was Nawalny über die russische Elite enthülle, sei falsch. Im Westen sehen viele in Nawalny den Super-Demokraten oder einen Rassisten. Wer ist der Mann, in dem nicht nur ein Entweder-Oder steckt, sondern ein Sowohl-Als-Auch? Der Sohn eines Militärs ist vor allem ein Suchender. Seine politische Karriere begann Nawalny bei der linksliberalen Partei „Jabloko“. Nachdem er sich nationalistischen Ideen zugewandt hatte, schmiss ihn die Jabloko-Führung wieder raus. Vor einem Jahrzehnt marschierte er bei den sogenannten Russischen Märschen mit, bezeichnete Kaukasier als „Kakerlaken“, nannte Zentralasiaten „Kriminelle“.

Konservatives Programm

Von den Positionen ist er allerdings längst abgerückt, sein Programm ist eher konservativ geprägt. Die früheren rassistischen Äußerungen halten ihm vor allem die moskautreuen linken Kreise immer wieder vor und scheinen dabei auszublenden, wie sehr auch der Kreml mit rechtsradikalen Politikern kooperiert.

Schon früh setzt Nawalny aufs Internet, macht die grassierende Korruption im Land zu seinem Thema. Bis heute drehen sich seine Enthüllungen um die sich bereichernde Elite des Landes. In einem Land, in dem Minister, Senatoren oder Bürgermeister darauf beharren, keine politische Tätigkeit auszuüben, macht Nawalny genau das.

Der Oppositionspolitiker hat sich für seine Überzeugung entschieden, allen Gefahren zum Trotz Politik in Russland zu machen. Das imponiert vielen im Land und auch außerhalb des Landes, mögen sie ihn auch für rechthaberisch, arrogant, polemisch halten. Selbst aus seiner Einzelzelle in der Moskauer „Matrosenstille“ heraus, in der er trotz Berufung am gestrigen Donnerstag weiter einsitzen muss, arbeitet er weiter am Kontrollverlust der „Macht“. Ein Albtraum für die Präsidialverwaltung, die aus der Vergangenheit eigentlich wissen müsste: Je öfter Nawalny in Arrestzellen verbrachte, desto größer wurde seine Popularität.