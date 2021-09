Akademie bei Stralsund

Berlin. Der geplante zweite Standort der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung soll in Mecklenburg-Vorpommern entstehen. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag erfuhr, soll das Schulungszentrum in einem noch zu errichtenden Neubau auf dem Dänholm bei Stralsund untergebracht werden.

Eine entsprechende Absichtserklärung wollen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Oberbürgermeister von Stralsund, Alexander Badrow (CDU), an diesem Mittwoch abgeben. Die Bundesakademie gehört zum Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und hat bislang nur einen Standort im rheinland-pfälzischen Ahrweiler. Dort schult das BBK Mitarbeiter aus Landratsämtern, Bürgermeister und andere Akteure des Katastrophenschutzes.

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands mit mehr als 180 Toten hatte Mitte Juli eine Diskussion über Defizite im Katastrophenschutz ausgelöst. Der Aufbau eines zweiten Standortes war aber schon vor dem schweren Unwetter geplant gewesen. Seehofer treibt seit Beginn seiner Amtszeit als Innenminister die Ansiedlung von Bundesbehörden in strukturschwachen Regionen voran. dpa