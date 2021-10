Agrarminister Hauk gibt Bezirksvorsitz der CDU Nordbaden ab

Stuttgart/Mosbach. Der baden-württembergische Agrarminister und langjährige Bezirksvorsitzende der CDU Nordbaden, Peter Hauk, will sein Parteiamt in jüngere Hände legen. Das wurde am Dienstagabend in Parteikreisen bestätigt. Hauk schlug seinen 32-jährigen Stellvertreter Moritz Oppelt als Nachfolger für die Spitzenposition im Bezirk vor. Zuerst berichteten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" (Mittwoch). Der Wechsel soll beim Bezirksparteitag der CDU Nordbaden am 29. Oktober stattfinden.

