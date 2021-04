Afghanistan vor ungewisser Zukunft

Berlin. Für Afghanistan sieht Günter Burkhardt schwarz. „Afghanistan wird Taliban-Land“, warnt der Geschäftsführer der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl im Gespräch mit unserer Redaktion. Mit dem Abzug der internationalen Truppen werde sich die Sicherheitslage „dramatisch verschärfen“ – sogar schneller als angenommen. Denn die USA ziehen das Enddatum für den Abzug vor: vom 11. September, dem 20. Jahrestag des islamistischen Anschlags auf New York, auf den 4. Juli, den amerikanischen Unabhängigkeitstag, auch ein Symboldatum.

Auch deutsche Polizisten werden abgezogen – die Sicherheitslage bleibt prekär Nachdem am Mittwoch bekannt geworden war, dass die Bundeswehr auf Drängen der US-Regierung einen deutlich schnelleren Abzug ihrer Soldaten aus Afghanistan vorbereitet, informierte das Verteidigungsministerium am Mittwoch die Fachpolitiker im Bundestag, dass die Kräfte der Nato-Mission „Resolute Support“ das Land nun bereits zum 4. Juli verlassen könnten. Mit dem Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan sollen auch die verbleibenden deutschen Polizisten, die afghanische Polizeikräfte trainiert haben, abgezogen werden. Die aktuell 20 deutschen Polizistinnen und Polizisten in Kabul sollen das Land schon zum 30. April verlassen, wie das Bundesinnenministerium unserer Redaktion bestätigte. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) zieht damit die Konsequenz aus dem Abzug der internationalen Truppen. Die Bundespolizei hat seit 2002 den Aufbau einer afghanischen Polizei mit bis zu 200 Kräften unterstützt. Über 80 000 afghanische Polizistinnen und Polizisten wurden demnach aus- und fortgebildet. Aus Kabul hieß es, die afghanische Regierung werde die Abzugsentscheidungen respektieren. Man wisse über alle Abzugsentscheidungen Bescheid und werde in allen Phasen kooperieren. Ungeachtet laufender Friedensgespräche der militant-islamistischen Taliban mit der Regierung hält die Gewalt im Land an. Bei einer Explosion in Kabul am späten Dienstagabend (Ortszeit) gab es sieben Verletzte. Nach Angaben des Innenministerium seien unter den Verletzten sechs Sicherheitskräfte und ein Zivilist. Ziel war ein Konvoi des Geheimdienstes NDS gewesen. Das Innenministerium erklärte, dass eine Autobombe gezündet worden sei. Die Behörde hatte am Dienstag lediglich bestätigt, dass sich eine Explosion am Märtyrer-Platz im Norden Kabuls ereignet hatte. Es war der erste Autobombenanschlag in Kabul seit mehreren Monaten. dpa

Die Ungewissheit ist groß, das drohende Szenario: ein neuer Flüchtlingsstrom und eine Gefährdung der Entwicklungshilfe. Sorgen müssen sich erst recht die Ortskräfte machen – die einheimischen Helfer der „Ungläubigen“. Die wichtigsten Fragen im Überblick:

Wie ist die aktuelle Gefährdungslage?

Die aufständischen Taliban haben sich in einem Vertrag verpflichtet, die ausländischen Militärberater in Ruhe zu lassen. Aus ihrer Sicht sind die Amerikaner vertragsbrüchig, weil sie ihre Soldaten entgegen der Vereinbarung nicht zum 1. Mai abziehen. Nach dem 30. April drohen deshalb Anschläge. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geht nach eigenen Worten „von einer erhöhten Gefährdung aus“, etwa durch Mörserbeschuss und Raketenangriffe. Die langfristige Entwicklung hängt derweil davon ab, ob es zu einer Annäherung zwischen den Taliban und der Regierung in Kabul kommt.

Wie aussichtsreich ist ein Friedensprozess?

Die Taliban haben die nächste Verhandlungsrunde auf Mai verschoben – kein gutes Zeichen. Im benachbarten Pakistan befürchtet man einen Bürgerkrieg. Die Folge wäre eine Massenflucht. 2020 zählte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 9901 Asylerstanträge von Afghanen, im ersten Quartal dieses Jahres waren es 3200 – die zweitgrößte Gruppe nach den Syrern. Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic mahnt im Gespräch mit unserer Redaktion, „im Lichte der aktuellen Entwicklungen müssen spätestens jetzt Abschiebungen nach Afghanistan sofort eingestellt werden“.

Welchen Einfluss haben die westlichen Staaten?

Sie hoffen, dass die Taliban an einer Rückkehr in die Weltgemeinschaft und an Finanzhilfen interessiert sind. Das Geld ist der Hebel. Außenminister Heiko Maas (SPD) will nach eigenen Worten „unsere diplomatischen Bemühungen noch weiter intensivieren.“ Die Gespräche seien zwar ein schwieriger Prozess, „aber es ist der aussichtsreichste Weg zu einer nachhaltigen und stabilen Lösung“, erklärt er unserer Redaktion.

Deutschland werde auch nach dem Abzug „einen erheblichen Beitrag zur Stabilisierung Afghanistans leisten. „Der militärische Einsatz war immer nur ein Element unseres Engagements“, so Maas. „Wir werden unsere zivile Unterstützung im Land auch künftig fortsetzen“ – eine gute und sichere Perspektive für Afghanistan sei auch im europäischen Interesse.

Wie verhalten sich die USA?

US-Präsident Biden wollte erst Bedingungen für den Abzug stellen. Die Position hat er längst geräumt. Die Amerikaner verwarfen auch den Plan, eine Anti-Terror-Einheit in Afghanistan bereitzuhalten. Schon das Vorziehen des Rückzugs soll die Taliban beschwichtigen. Die Botschaft: Wir treiben den Abzug ernsthaft voran. Die Taliban haben sich verpflichtet, dass Afghanistan nie wieder zum Basisland für Terroristen wird. Andernfalls würden die Amerikaner von außen mit Militärschlägen reagieren.

Wie reagiert die Bundesregierung?

Die Bundespolizei beendet ihre Unterstützungsleistungen und die Bundeswehr ihre Beratertätigkeit zum 30. April. Danach steht der Rückzug an. Zur Absicherung soll ein Mörserzug der Bundeswehr nach Afghanistan verlegt werden, dazu kommen ebenfalls mit Mörsern ausgerüstete 80 niederländische Marineinfanteristen. Rund 1100 deutsche Soldaten sind im Hindukusch stationiert. Deutschland ist damit der zweitgrößte Truppensteller und für viele Partnernationen der Garant für einen geordneten Abzug. Die Sicherheit von Diplomaten und Beratern wird künftig allerdings die alleinige Aufgabe der Polizei sein.

Was passiert mit den Ortskräften?

Für die Bundeswehr arbeiten 301 Afghanen, für Entwicklungshilfeorganisationen circa 1300, für das Auswärtige Amt 35 und für das Innenministerium sieben: Fahrer, Dolmetscherinnen, Projekthelfer. Sie sollen inklusive Ehepartner und minderjähriger lediger Kinder eine Per–spektive in Deutschland bekommen. „Es droht eine Racheaktion der Taliban“, warnt Pro Asyl. „Die betroffenen Ortskräfte müssten aus dem Land herausgeholt werden.“

Geht die Entwicklungshilfe weiter?

Nötig wäre sie auf alle Fälle. Die Mehrheit der 40 Millionen Menschen in Afghanistan lebt unter der Armutsgrenze. Wie die Welthungerhilfe sind viele Organisationen seit Jahrzehnten vor Ort und wollen bleiben. „Angesichts dieser Situation steht ganz akut humanitäre Hilfe im Fokus“, erklärt Thomas Ruttig vom Afghanistan Analysts Network. Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte unserer Redaktion: „Die Menschen brauchen eine Perspektive vor Ort, wenn wir Flüchtlingsströmen vorbeugen wollen.“ Es sei wichtig, den zivilen Aufbau fortsetzen – mit angepasstem Konzept und strengen Auflagen.