Ängste vor Coronavirus trotz rückläufiger Fallzahlen und Impffortschritt unverändert

Mannheim. Probleme in Deutschland

Politbarometer Vom 18.05. bis 20.05.2021 hat die Forschungsgruppe Wahlen 1.229 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt. Nächstes bundesweites Politbarometer: Donnerstag, der 10.06.2021.

Auf der Problemagenda überlagern das Coronavirus und die Konsequenzen der Pandemie weiter alle anderen Themen, allerdings mit etwas weniger Nachdruck als in den letzten Wochen: Nach 84% im April und 74% Anfang Mai entfallen bei der vorgabenfreien Frage nach den wichtigsten Problemen in Deutschland jetzt 66% aller Nennungen auf den Bereich Coronavirus bzw. dessen Folgen. Die weiteren genannten Problembereiche: Klimawandel/Umwelt (29%), Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge (9%), Wirtschaftslage (8%), Politik(er)verdruss/Affären (7%), Bildung/Schule (7%), Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (6%), Bundestagswahl/Kandidaten (4%), Infrastruktur/digitale Infrastruktur (4%) sowie gesellschaftliche Probleme (3%).

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Die gesundheitlichen Ängste vor dem Coronavirus bleiben trotz rückläufiger Fallzahlen und Impffortschritt unverändert präsent: Nach 53% im April und 50% Anfang Mai halten aktuell 54% der Deutschen ihre eigene Gesundheit durch das Virus für gefährdet. 44% (Apr: 44%; Mai-I: 48%) sehen darin kein persönliches Gesundheitsrisiko.

Corona-Maßnahmen: Status, Zuständigkeiten und Lockerungen

Bei den Corona-Maßnahmen sehen die meisten Deutschen momentan keinen Änderungsbedarf: So bezeichnen 60% aller Befragten (Apr: 29%; Mai-I: 49%) die aktuellen Regeln als „gerade richtig“, für nur noch 14% (Apr: 43%; Mai-I: 23%) sollten die Corona-Maßnahmen „härter ausfallen“ und 24% (Apr: 24%; Mai-I: 24%) halten diese für „übertrieben“.

Bei Inzidenzen über einhundert gelten mit der Bundesnotbremse die vom Bund vorgegebenen einheitlichen Corona-Regeln. Vor diesem Hintergrund plädieren 44% der Befragten auch bei geringeren Inzidenzen für solche vom Bund vorgegebenen Regelungen, für 54% der Deutschen sollen das die Bundesländer wie bisher weiter selbst entscheiden.

Nach Ansicht von 54% aller Befragten sollte es für Geimpfte und Genesene mehr Lockerungen geben als für Nicht-Geimpfte, 42% schließen sich dem nicht an, wobei die Ansichten in den verschiedenen Altersgruppen hier nicht sonderlich auseinanderfallen.

Coronavirus: Impffortschritt und Normalisierung des Lebens

Nach heftigen Anlaufproblemen ändert sich beim Thema Impffortschritt zunehmend die Bewertung: Nach lediglich 6% im März, 18% im April und 35% Anfang Mai meinen inzwischen 42% der Befragten, dass das Impfen gegen Corona bei uns in Deutschland „alles in allem eher gut“ läuft, eine Mehrheit von aktuell 56% ist allerdings weiterhin gegenteiliger Ansicht.

Der Optimismus auf ein baldiges Ende der Krise bleibt verhalten: Ohne Veränderung zu Monatsbeginn erwarten 41% der Bundesbürger, dass wir in Deutschland die Corona-Krise bis zum Ende des Sommers so weit im Griff haben werden, dass wieder ein weitgehend normales Leben möglich ist, 57% bleiben in diesem Punkt skeptisch. (S. 28)

Sommerurlaub: Reiseziele

Was die Urlaubspläne der Deutschen in diesem Sommer betrifft, sagen – ähnlich wie im Mai 2020 – 28% der Befragten, dass sie in Deutschland Urlaub machen wollen, 19% planen Urlaub im europäischen Ausland und 2% außerhalb Europas. Eine relative Mehrheit von 35% macht im Sommer keinen Urlaub und 16% der Bundesbürger wissen noch nicht, ob oder wo sie Urlaub machen werden.

Judenfeindlichkeit in Deutschland

Die Feindlichkeit gegenüber Juden ist nach Ansicht der Deutschen stärker ausgeprägt als in den letzten Jahren: Für 55% aller Befragten gibt es heute bei uns eine sehr große (11%) oder große (45%) Judenfeindlichkeit, für insgesamt 41% ist dieses Phänomen nicht so groß (36%) bzw. nicht existent (4%). Im Oktober 2020 hatten 34% und im Oktober 2019 38% von (sehr) großer Judenfeindlichkeit in Deutschland gesprochen.

Nahost-Konflikt: Verantwortung und EU-Engagement

Im Konflikt zwischen Israel und der palästinensischen Hamas sehen 15% der Deutschen die größere Schuld für die militärische Eskalation bei Israel und 17% bei der Hamas, 63% trauen sich hierzu kein Urteil zu. Damit beziehen ähnlich wenige Bundesbürger Position wie beim letzten großen Nahost-Konflikt: Im Gaza-Krieg Anfang 2009 konnten oder wollten hierzulande 63% keinen Hauptschuldigen ausmachen, 11% sahen damals die Verantwortung bei Israel und 26% bei der Hamas.

Nach Meinung von 66% der Deutschen sollte sich die Europäische Union für eine Lösung des Konfliktes zwischen Israel und der Hamas einsetzen. 28% plädieren dagegen für Zurückhaltung der europäischen Staatengemeinschaft in dieser Auseinandersetzung.