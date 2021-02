Berlin. Die deutschen Gesundheitsämter stehen vor einer großen Herausforderung: Ein Plan von Bund und Ländern sieht vor, dass die rund 380 Ämter bis Ende Februar das Software-Programm Sormas einführen. Das soll die Nachverfolgung von Corona-Infizierten deutlich erleichtern, weil bislang viele Behörden noch eigene Software einsetzen. Nur gut ein Drittel setzt bisher auf Sormas. Die Zusammenarbeit unter den Ämtern ist damit erschwert oder quasi unmöglich. Die Nachverfolgung von Corona-Ausbrüchen endet an der Landkreisgrenze.

AdUnit urban-intext1

Eine Umfrage unserer Redaktion zeigt allerdings, dass die Bereitschaft, auf die Software umzusteigen, bei vielen Gesundheitsämtern nicht besonders groß ist. Rund 100 Gesundheitsämter haben auf die Frage geantwortet, ob sie das Programm bis Ende Februar einsetzen wollen und ob dieser Zeitplan realistisch ist. Und schon jetzt zeigt sich: Ein halbes Dutzend der Behörden schließt den Einsatz praktisch aus und will bei eigenen Software-Lösungen bleiben.

Mehr als ein Drittel der Behörden, die unserer Redaktion geantwortet haben, bezweifeln, dass das System pünktlich im Februar an den Start gehen kann. Die Gründe: Der „Systemwechsel zur Zeit des Höhepunkts der Pandemie mit einem so kurzen zeitlichen Vorlauf“ wird „als nicht sachgerecht“ erachtet, urteilt der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) in Schleswig-Holstein, der für 15 Ämter zuständig ist.

Viele Klagen

Mehr Arbeitsaufwand, Rückschritte bei der Digitalisierung, Datenschutzbedenken, an den Bedürfnissen vorbeientwickelt: Die Liste der Klagen ist lang. Auch der Nutzen für Corona wird in Zweifel gezogen. So erklärt Tom W., der in einem Gesundheitsamt in Nordrhein-Westfalen arbeitet und anonym bleiben will, im Vergleich zu anderen Programmen dauere es viel länger, einen neuen Fall anzulegen. Obendrein könne nicht vermerkt werden, ob ein Neuinfizierter geimpft ist oder nicht. Diese Funktion sei gerade jetzt nötig – und für andere Software problemlos möglich.

AdUnit urban-intext2

Der Software-Flickenteppich hat vor allem zwei Gründe: Einerseits bestimmen die Kommunen selbst, welche Programme sie einsetzen. Andererseits rangen sich Bund und Länder erst im November dazu durch, mit Sormas eine Software für alle zu empfehlen. Tom W. befürchtet: Vor allem in Gesundheitsämtern in Großstädten, die Datensätze von mehreren Zehntausenden oder Hunderttausenden Fällen haben, könnte eine Umstellung die Arbeit „verlangsamen oder zeitweise lahmlegen“. Dafür brauche es viel Personal – und Leute, die sich auskennen. Ansonsten drohe Chaos.