Achselzucken gilt nicht!

Wladimir Putin begeht mit seinem Krieg gegen die Ukraine ein historisches Unrecht und wird zu Recht mit schärfsten Sanktionen überzogen. Dabei darf umsichtige Politik aber nie aus den Augen verlieren, welche wirtschaftlichen Kollateralschäden die Sanktionen im eigenen Land anrichten.

Sicher, wer ordentlich verdient, kann sich den Sprit eine Weile auch zum Preis von 2,50 Euro pro Liter leisten. Was ist aber mit der alleinerziehenden Mutter, die für kleinen Lohn weit zur Arbeit pendeln muss? Oder den Rentnern auf dem Land, die ihr Auto für Arztbesuche und Besorgungsfahrten brauchen? Oder dem Selbstständigen, für den das Auto die Lebensgrundlage ist? Sie alle stehen mit einem Spritpreis, wie wir ihn derzeit an den Zapfsäulen sehen, finanziell mit dem Rücken zur Wand.

Die Damen und Herren Politiker, die sich in staatlich betankten Dienstlimousinen durchs Land chauffieren lassen, dürfen jetzt nicht einfach mit den Achseln zucken – nach dem Motto „Im Krieg muss halt jeder Opfer bringen“. Es ist ihre Aufgabe zu überlegen, wie in dieser Situation auch der Preistreiber Staat den besonders Betroffenen kurzfristig helfen kann. Am hohen Benzinpreis – das Thema ist nicht neu – hat auch die Politik immer kräftig mitgeschraubt. Das macht den Druck jetzt besonders groß. Und wer in der Corona-Pandemie sogar Bordellbesitzer unterstützt hat, dem dürfen jetzt die Pendler mit kleinem Einkommen nicht egal sein.

Jörg Quoos