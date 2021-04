Abzug Mitte August

Berlin. Nach der Nato-Entscheidung über den Truppenabzug aus Afghanistan sollen die 1100 dort stationierten Bundeswehrsoldaten bis Mitte August das Land verlassen. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer kündigte am Donnerstag in einem Tagesbefehl an die Truppe zudem an, den Abzug mit zusätzlichen Kräften absichern zu wollen. „Die Bundeswehr verlässt Afghanistan mit Stolz“, schrieb sie zusammen mit Generalinspekteur Eberhard Zorn an die Soldaten. „Unsere Soldatinnen und Soldaten haben alle Aufträge erfüllt, die das Parlament ihnen gegeben hat.“

Rückkehr vor US-Truppen

Die Nato hatte am Mittwoch entschieden, bis zum 1. Mai den Abzug aus Afghanistan einzuleiten. Zuvor hatten sich die USA als größter Truppensteller auf den 11. September als Abzugstermin festgelegt – den 20. Jahrestag der Terroranschläge des Netzwerks Al-Kaida in den USA. Deutschland stellt nach den USA das zweitgrößte Kontingent in der etwa 10 000 Soldaten starken Truppe.

Beim Abzug will die Bundeswehr die Amerikaner jetzt sogar überholen. In vier Monaten soll das Feldlager im nordafghanischen geräumt sein. Auch die 100 in der Hauptstadt Kabul stationierten Soldaten sollen bis dann nach Hause zurückkehren. Masar-i-Scharifdpa