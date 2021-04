Abzug aus Afghanistan besiegelt

Berlin. Für einen Gast führt der erste Gang im internationalen Militärlager Camp Marmal in Masar-e-Sharif meist zum Ehrenhain. An einer Mauer hängen Gedenktafeln. 59 Todesopfer hat die Bundeswehr in Afghanistan zu beklagen, 35 durch Fremdeinwirkung. Es ist die blutige Bilanz eines fast 20-jährigen Einsatzes, der sich nun aber dem Ende nähert. Denn am Mittwoch informierten die USA ihre Nato-Partner, dass sie ihre Truppen bis zum 11. September abziehen wollen. „Es ist Zeit, Amerikas längsten Krieg zu beenden“, verkündete US-Präsident Joe Biden.

AdUnit urban-intext1

2500 Todesopfer Schon vor zehn Jahren als Vizepräsident wollte Joe Biden den „Endlos-Krieg“ in Afghanistan auf kleine Flamme setzen und dann ersticken. Erst als Präsident konnte der 78-Jährige am Mittwoch die Kehrtwende ankündigen: „Es ist Zeit für die amerikanischen Truppen, nach Hause zu kommen.“ Das Vorhaben trifft in den USA nicht auf Ablehnung. Die Amerikaner sind kriegsmüde. Sie haben 2500 Soldaten in Afghanistan verloren.

Der Schritt kommt nicht überraschend, der Zeitpunkt schon. Er zeichnete sich erst seit Freitag ab. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) wiederholt am Morgen, was sie seit Monaten sagt: „Wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus.“ Nun gehe es darum, „dass wir unsere Planungen auch in der Nato mit den Planungen der USA synchronisieren“. Allen 8000 internationale Soldaten bleibt nichts anderes übrig, denn ohne US-Militär-Logistik würden sie überrannt. Am Abend dann die Meldung: Die Nato leitet nach der Rückzugsentscheidung der USA offiziell das Ende ihres Einsatzes in Afghanistan ein.

Die UN-Mission gab bekannt, dass die Zahl der zivilen Opfer im ersten Quartal um fast 30 Prozent gestiegen ist. 570 Tote, 1210 Verletzte, wohlgemerkt: allein von Januar bis April. Befriedet ist Afghanistan nicht. Der Staat Katar, der zwischen den Taliban und der afghanischen Regierung vermittelt, hofft auf eine Einigung bei der Afghanistan-Konferenz in Istanbul ab dem 24. April. Die Taliban drohen, alle Gespräche auszusetzen, bis die ausländischen Truppen das Land verlassen haben.

Aus ihrer Sicht ist der Abzug bis September ein Wortbruch. Die abgewählte US-Regierung von Donald Trump hatte einen Rückzug zum 1. Mai zugesichert. Groß ist die Unsicherheit, ob der Dialog je fortgesetzt wird oder die Taliban eine „militärische Lösung“ suchen werden. Das ist ein Szenario, das US-Geheimdienste durchgespielt haben: Bei vollständiger Abwesenheit von US-Truppen könnten die Taliban binnen drei Jahren die Macht an sich reißen. Bereits heute beherrschen sie viele Regionen. Nach Analyse von Experten im Verteidigungsministerium geht Präsident Biden „immense Risiken” ein, die mit dem Abzug aus dem Irak 2011 vergleichbar seien. Fünf Jahre später waren die Amerikaner wieder da, weil sich das Terrornetzwerk Islamischer Staat ausgebreitet hatte. Zur Unsicherheit kommt eine praktische Unwägbarkeit hinzu: Wie verhalten die Taliban sich in der Rückzugsphase? Kramp-Karrenbauer hält daran fest, die Infanterie zu verstärken, um den Abzug der 1110 Soldaten abzusichern, von denen 90 nicht in Masar, sondern in Kabul sind.

AdUnit urban-intext2

Weder Zeit noch Personal

Als ein deutsches Vorauskommando am 2. Januar 2002 in Kabul eintrifft, tobt der Krieg seit drei Monaten. Als Reaktion auf einen islamistischen Terroranschlag am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York hatten die Amerikaner Anfang Oktober begonnen, Stellungen der Taliban anzugreifen und große Teile des Landes erobert. Die Taliban hatten die Terroristen unterstützt.

Spätestens zum 20. Jahrestag der Anschläge will Biden seine Truppen (offiziell: 2500 Soldaten, tatsächlich mit Spezialkräften: 3500) heimholen. Den Abzug an Bedingungen zu knüpfen, sagte er sinngemäß, hieße, bis zum St. Nimmerleinstag am Hindukusch zu bleiben. Dafür hat Amerika, so wie Biden es sieht, nach vierstelligen Milliardensummen, die in und für Afghanistan mit nur mäßigem Erfolg ausgegeben wurden, weder Zeit noch Personal noch Geld. Der Einmarsch 2001 war eine Zäsur. Militärisch wurde die Bundeswehr zu einer Einsatzarmee umgebaut. Bis 2014 war sie in einem Kampfeinsatz. Die traumatischste Erinnerung daran war das Karfreitaggefecht 2010, als deutsche Fallschirmjäger in einen Hinterhalt gerieten. Drei Soldaten starben, acht wurden verletzt.

AdUnit urban-intext3

Die Bundeswehr hat aber auch Schuld auf sich geladen. Bei einem Luftangriff auf zwei von den Taliban erbeutete Tanklastwagen gab es etwa 100 Tote und Verletzte. Seit 2015 beraten und bilden deutsche Soldaten die afghanische Armee aus. Die Idee war, die Regierung in Kabul in die Lage zu versetzen, selbst für Ordnung zu sorgen. Jetzt tritt der Ernstfall ein.

AdUnit urban-intext4