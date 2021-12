Abstieg eines Konservativen

Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) tritt nach Korruptionsvorwürfen zurück. Er war der Liebling der Konservativen, auch in Deutschland. Doch der Abschied des österreichischen Politiktalents ist bitter. Sein Nachfolger wird Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Kurz bleibt Parteichef und übernimmt den ÖVP-Fraktionsvorsitz im Parlament. Am 2. Dezember aber gibt er alle Ämter auf. Am 6. Dezember folgt Karl Nehammer (ÖVP) auf Schallenberg, der Außenminister wird. Jetzt zieht es den 35-jährigen Kurz womöglich in die USA, wo er Manager einer Investmentfirma werden könnte.

