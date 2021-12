Abschied von der Krisenkanzlerin

Nach 16 Jahren im Kanzleramt ist für Angela Merkel Schluss mit der Bundespolitik. Die 67-Jährige scheidet zu einem Zeitpunkt aus dem Amt, zu dem dem das Coronavirus schlimmer als je zuvor in Deutschland wütet. Und was macht Merkel künftig? „Und jetzt schaue ich, dass ein paar Sachen folgen, die als Bundeskanzlerin etwas zu kurz kamen, vielleicht etwas reisen oder lesen oder einfach mal Muße haben in dem Wissen, dass nicht in den nächsten zwanzig Minuten schon wieder etwas Umwälzendes passieren kann. Darauf freue ich mich“, sagt die 67-Jährige der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“.

