Abgeordnete reisen in die Ukraine

Berlin. Die Vorsitzenden von drei wichtigen Bundestagsausschüssen sind am Dienstag zu Gesprächen mit ukrainischen Parlamentariern in die Ukraine gereist. Die Chefin des Verteidigungsausschusses Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), der Vorsitzende des Ausschusses für Auswärtiges, Michael Roth (SPD), und der grüne Vorsitzende des Europaausschusses, Anton Hofreiter, wollten an einem geheimen Ort im Westen des Landes mit Vertretern des ukrainischen Parlaments zusammenkommen, wie unserer Redaktion bestätigt wurde. Die Parlamentarier reisten reisten auf Einladung der ukrainischen Abgeordneten Halyna Yanchenko von Polen aus in die Ukraine, Details blieben aus Sicherheitsgründen geheim. Die drei Ausschussvorsitzenden hatten sich zuletzt dafür ausgesprochen, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. ZRB

