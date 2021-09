In Schleswig-Holstein hat am Donnerstag einer der letzten großen Prozesse um die Gräueltaten des Naziregimes begonnen – ohne die Angeklagte. Die 96 Jahre alte Irmgard F., die zwischen Juni 1943 und April 1945 als Schreibkraft im Konzentrationslager Stutthof tätig war, entzog sich durch eine spektakuläre Flucht dem Prozessauftakt vor dem Landgericht Itzehoe. Am Nachmittag wurde die Seniorin,

...