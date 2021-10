75 Jahre Demokratie im Land

Wiesbaden. Zerstörung, Flucht und Not: Die großen Städte liegen in Trümmern. Die Schrecken von zwölf Jahren Nazi-Diktatur sind noch allgegenwärtig. Beim Thema Demokratisierung drücken die US-Amerikaner in ihrer Besatzungszone aber schon schnell nach Ende des Zweiten Weltkriegs aufs Tempo. Vor 75 Jahren fanden im Land Hessen, das es in dieser Form so vorher noch nicht gegeben hat, am 1. Dezember 1946 die ersten freien Wahlen zu einem Landtag statt und mit ihnen die Abstimmung über die demokratische Verfassung.

Die hessische Landesregierung will die Geburtsstunde der Demokratie mit einem ganztägigen Programm mit Gottesdienst, Sondersitzung des Landtags, einem Festakt und einer Lasershow am 1. Dezember feiern.

Grundlage der föderalen Struktur

„Die kurze Zeitspanne erklärt sich durch das Drängen der Amerikaner, also der Besatzungsmacht für den hessischen Raum – die drängte auf eine rasche Demokratisierung des Landes“, sagt der Experte für die politische und parlamentarische Geschichte Hessens, Walter Mühlhausen. Nach Angaben des Geschäftsführers und Vorstandsmitglieds der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg haben die US-Amerikaner den Prozess so kurz nach Kriegsende auch gegen den Willen der politisch Verantwortlichen im Land angeschoben. Die hätten die Deutschen noch nicht reif gehalten für ein demokratisches Votum.

Doch die Amerikaner machten schnell nach der Kapitulation der Deutschen im Mai 1945 in ihrem Einflussgebiet Nägel mit Köpfen. Der US-Oberbefehlshaber in Europa und spätere US-Präsident Dwight D. Eisenhower machte bereits im September 1945 einen Schritt auch hin zur späteren föderalen Struktur der Bundesrepublik.

Die Gebiete waren Groß-Hessen, Württemberg-Baden und Bayern, und in allen Gebieten wurde auch schnell der Weg für Verfassungen geebnet. In Württemberg-Baden wurde diese am 28. November 1946 angenommen und sieben Jahre später durch die Verfassung des neuen Landes Baden-Württemberg aufgehoben. In Hessen und Bayern folgte dieser Schritt per Volksentscheid bei gleichzeitigen Landtagswahlen am 1. Dezember.

„Es ist eine Verfassung, die eine breite sozialpolitische Komponente hat, die sich ausdrückt in weiten Mitbestimmungsrechten, in einer Sozialisierung, vor allen Dingen auch in der Schul- und Lernmittelfreiheit“, sagt Mühlhausen über Hessen. Aber es gibt auch Kritik, zum Beispiel das Aussperrungsverbot in Artikel 29, weil es die Gleichwertigkeit bei wirtschaftlichen Streitigkeiten nicht sichere.

Ausgearbeitet wurde ein erster Verfassungsentwurf von Politikern wie Ludwig Bergsträsser (SPD), Heinrich von Brentano (CDU), Leo Bauer (KPD) oder auch dem späteren sozialdemokratischen Ministerpräsidenten Georg August Zinn. Ein im Juni 1946 gewähltes Verfassungsparlament arbeitete schließlich die am 1. Dezember zur Abstimmung gestellte endgültige Fassung aus. lhe