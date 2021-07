600 Kilometer Gleise kaputt

Berlin. Nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist die Deutsche Bahn zuversichtlich, dass bis Ende des Jahres die größten Schäden behoben werden können und der Verkehr wieder weitgehend normal läuft. In manchen Regionen, vor allem in Rheinland-Pfalz, könnte es hingegen länger dauern. „Etwa an Eifel und Ahr ist von den bisherigen Strecken und Anbindungen wahrlich nichts mehr zu erkennen“, sagte der Vorstand für Anlagen- und Instandhaltungsmanagement bei der Bahn-Tochter DB Netz, Volker Hentschel, am Freitag. „Hier reden wir von Monaten, wenn nicht sogar an einigen Stellen von Jahren.“

Die Bahn schätzt die Schäden an Strecken, Bahnhöfen und Fahrzeugen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen auf insgesamt rund 1,3 Milliarden Euro. Derzeit liefen Gespräche über die Finanzierung mit dem Bund. 600 Kilometer Gleise seien betroffen sowie 50 Brücken und Dutzende Stationen und Haltepunkte. 180 Bahnübergänge, 40 Stellwerke und mehr als 1000 Oberleitungs- und Signalmaste seien so schwer beschädigt, dass sie voraussichtlich erneuert werden müssten, sagte Hentschel.

Erneuert werden müssten auch ganze Abschnitte. Dazu gehörten unter anderem mehrere Strecken über Euskirchen, wie die Erfttalbahn, die Eifelstrecke und die Voreifelbahn. Rund 2000 Beschäftigte seien derzeit mit Aufräumarbeiten und Reparaturen befasst. „Wir werden die beschädigten Anlagen nach neuestem technischen Stand wieder aufbauen“, sagte Hentschel. Das gelte für die digitale Ausstattung von Stellwerken und Bahnübergängen, aber auch für bauliche Maßnahmen.

Bahn-Beschäftigte haben nach Konzernangaben für die vom Unwetter betroffenen Kolleginnen und Kollegen bei einer Spendenaktion rund eine Million Euro gesammelt. Die Bahn will die Summe auf dem Spendenkonto verdoppeln. dpa

